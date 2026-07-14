00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta nota conoce más sobre la historia sobre una de las primeras pollerías de Jesús María.
En esta nota conoce más sobre la historia sobre una de las primeras pollerías de Jesús María.
/ Britanie Arroyo / GEC
Por Pierina Denegri Davies

Hay pollos a la brasa que conquistan más que solo el estómago. Desde casi 57 años, la sazón de El Gigantón para preparar uno de nuestros platos bandera, viene conquistando a vecinos y vecinas de Jesús María, así como a otros visitantes. Se trata de una de las primeras pollerías del distrito, cuya historia está conectada con la de la familia Zamora, al ser los dueños y fundadores. En este mes de julio, que celebramos el Día del Pollo a la brasa, visitamos el local para conocer más sobre el camino recorrido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.