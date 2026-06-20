Resumen

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(Fotos: Archivo/ Difusión)
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Por Redacción EC

El arte del buen beber en el Perú atraviesa uno de sus mejores momentos. A la par del consolidado prestigio de nuestra cocina, la mixología local ha cobrado un protagonismo indiscutible, transformando las barras en auténticos laboratorios de creatividad. Hoy en día, los bares de Lima ya no son solo espacios de paso, sino destinos obligatorios y en los Premios Somos 2026 los reconocemos.

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