El arte del buen beber en el Perú atraviesa uno de sus mejores momentos. A la par del consolidado prestigio de nuestra cocina, la mixología local ha cobrado un protagonismo indiscutible, transformando las barras en auténticos laboratorios de creatividad. Hoy en día, los bares de Lima ya no son solo espacios de paso, sino destinos obligatorios y en los Premios Somos 2026 los reconocemos.

Para esta edición, seleccionamos minuciosamente los espacios que redefinen la coctelería de autor, el servicio impecable y la atmósfera perfecta en la capital. Te invitamos a repasar las propuestas, elegir tu favorita y votar por tu preferido.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor bar de los Premios Somos 2026:

Bijou Bar

Dirección: Calle Alcanfores 463, E-1 Miraflores.

Booze Bar

Dirección: Calle Bellavista 370, Miraflores.

El Bar Inglés del Country

Dirección: Los Eucaliptos 590, San Isidro, San Isidro. Al interior del Country Club.

Kero Lounge by Osaka

Dirección: v. Felipe Pardo y Aliaga 660, San Isidro.

Lady Bee

Dirección: Av. Pedro de Osma 205, Barranco.

María Mezcal

Dirección: Manuel Bonilla 132 y 227, Miraflores.

Muna Craft Bar

Dirección: Calle Mártir José Olaya 279, Miraflores.

Olé Bar

Dirección: Calle Pancho Fierro 109, San Isidro.

Sastrería Martínez

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores.

Velvet

Dirección: Av. las Begonias 487, San Isidro.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.