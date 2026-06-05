Según el “Diccionario de americanismos”, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, un huarique es un “escondrijo, lugar escondido y secreto”. Nosotros, como peruanos, sabemos que, en realidad, adquiere una definición más compleja. Son espacios donde la experiencia suele estar marcada por la autenticidad antes que por las apariencias, donde los platos cuentan historias familiares, recetas heredadas y tradiciones que han pasado de generación en generación. Son aquellos lugares a los que los comensales peregrinan sin importar dónde estén ubicados.

Sin embargo, el concepto de huarique también ha evolucionado. Aunque la idea original remite a un lugar escondido, hoy muchos de estos negocios son ampliamente conocidos e incluso cuentan con una comunidad fiel en redes sociales. Lo que los mantiene dentro de esta categoría no es necesariamente su ubicación discreta, sino la esencia que conservan: una propuesta construida alrededor del sabor, la identidad propia y una relación cercana con sus comensales.

Muchos de los huariques favoritos de los limeños se encuentran en los principales mercados de la capital. / Archivo El Comercio

Por eso, luego de una edición de ausencia, la categoría de mejor huarique regresa a los Premios Somos para rendir homenaje a estos espacios que continúan conquistando a los peruanos con su cocina. No es la primera vez que reconocemos a representantes de esta tradición. En la edición 2023, el premio fue para Anticuchos Grimanesa, un referente indiscutible de la gastronomía popular limeña. Un año después, en 2024, distinguimos a El Rey de las Papas, el concurrido puesto del Mercado de Magdalena que se ha convertido en una parada obligatoria.

Entre clásicos y nuevos favoritos

La lista de nominados de este año reúne propuestas de distintos estilos, trayectorias y especialidades, pero con un elemento en común: la conservación de su esencia. Entre los candidatos figuran Al Toke Pez, reconocido por sus platos marinos; Café Tostado, que combina café de especialidad y cocina casual; y Canta Rana, uno de los nombres más queridos de Barranco para disfrutar pescados y mariscos.

También destacan Chanfainita de la Tía Ceci, dedicada a uno de los platos criollos más tradicionales; Chicharronería Jano Loo, punto de encuentro para los amantes de los desayunos peruanos; y El Palacio del Sancochado, especializado en uno de los platos más representativos de la cocina limeña. Completan la lista El Rey de las Papas, Huerta Chinén, La Casa de Sa Xian y Lo+o, propuestas que reflejan la diversidad culinaria que hoy puede encontrarse bajo el concepto de huarique: desde recetas tradicionales hasta cocinas que incorporan influencias regionales y extranjeras.

Diez candidatos y una misma base: demostrar que los mejores sabores muchas veces se encuentran en lugares que han sabido construir una conexión genuina con sus comensales. Porque, más allá de las tendencias, un huarique sigue siendo ese lugar al que siempre vale la pena volver.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor huarique de los Premios Somos 2026:

Al Toke Pez

Café Tostado

Canta Rana

Chanfainita de la tía Ceci

Chicharronería Jano Loo

El Palacio del Sancochado

El Rey de las Papas

Huerta Chinén

La Casa de Sa Xian

Lo+o

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.