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Para esta edición retorna una querida categoría: Mejor huarique. Los suculentos anticuchos de Grimanesa Vargas, en Miraflores, ganaron el premio a mejor huarique en la edición de 2023.
Para esta edición retorna una querida categoría: Mejor huarique. Los suculentos anticuchos de Grimanesa Vargas, en Miraflores, ganaron el premio a mejor huarique en la edición de 2023.
/ Archivo El Comercio
Por Pierina Denegri Davies

Según el “Diccionario de americanismos”, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, un huarique es un “escondrijo, lugar escondido y secreto”. Nosotros, como peruanos, sabemos que, en realidad, adquiere una definición más compleja. Son espacios donde la experiencia suele estar marcada por la autenticidad antes que por las apariencias, donde los platos cuentan historias familiares, recetas heredadas y tradiciones que han pasado de generación en generación. Son aquellos lugares a los que los comensales peregrinan sin importar dónde estén ubicados.

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