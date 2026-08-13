En los últimos años, Magdalena del Mar ha dejado de ser solo un distrito tradicional para convertirse en el epicentro para los amantes de los huariques y, claro está, del café de especialidad en Lima. A espaldas de sus avenidas principales, un circuito de cafeterías de barrio ha florecido con propuestas que rinden tributo al grano nacional, promoviendo la trazabilidad, los métodos de extracción artesanales y el comercio directo con productores.

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En el marco del Día del Café Peruano, la Ruta del Café de Magdalena es una alternativa fresca y acogedora para celebrar la riqueza cafetera del país en seis paradas imperdibles:

Rosal Café

Dirección: Jr. Tacna 942

Inspirado en la mística de la selva central, Rosal Café traslada al visitante a un ambiente cálido y rústico donde el origen de Villa Rica es el protagonista absoluto. Sus espressos y filtrados destacan por sus notas dulces y florales, fruto de un riguroso trabajo de selección en finca. El recomendado es un filtrado en V60, acompañado de su repostería artesanal de la casa.

Quiro Café

Dirección: Jr. Tacna 614

Quiro Café se ha posicionado como un punto de encuentro fundamental para la comunidad cafetera del distrito. Más allá de servir una excelente taza, este espacio se enfoca en la docencia al consumidor: organizan catas, talleres interactivos y promueven la diversidad de microclimas cafeteros de regiones como Cusco, Cajamarca y Junín. El recomendado es un flat white cremoso balanceado con espresso de tueste medio, o un cold brew infusionado en frío para las tardes calurosas en pleno invierno.

Ká Coffee: Apuesta moderna y accesible

Dirección: Av. Brasil 3010

Ubicado en una avenida principal del distrito, Ká Coffee combina el rigor del café de especialidad con una atmósfera urbana y accesible. Es el lugar ideal tanto para quienes buscan trabajar con una buena taza al lado como para quienes se inician en la exploración de cafés de origen. Su cappucino clásico en taza de cerámica y sus bebidas de autor a base de café de especialidad son los recomendados de la casa.

Tony’s Café

Dirección: Ca. Flora Tristán 402

Ubicado en una esquina del distrito, Tony’s Café destaca por su ambiente cálido y familiar. Es el punto de encuentro ideal para quienes buscan una pausa reconfortante a cualquier hora del día, ofreciendo una carta de bebidas a base de espresso bien ejecutadas y una atención cercana que invita a quedarse. El recomendado es un cappuccino clásico acompañado de su pastelería artesanal del día.

D&D Coffee

Dirección: Av. Javier Prado Oeste 808

A pocos pasos de la Javier Prado, D&D Coffee se posiciona como una parada estratégica para trabajadores y vecinos de la zona. Su propuesta equilibra una oferta cafetera directa y de alta calidad con un espacio moderno pensado tanto para reuniones rápidas como para momentos de tranquilidad. Puedes empezar el día con un espresso doble o un americano frío.

Muru Coffee Store

Dirección: Jr. Inclán 213

En el corazón el jirón Inclán, Muru Coffee Store rinde homenaje a la semilla (muru en quechua) con una cuidada selección. Este espacio cautiva por su enfoque en el origen de los granos y el cuidado meticuloso de los métodos de extracción, convirtiéndose en una visita obligada para los verdaderos sibaritas del café. El recomendado son los ,étodos filtrados (V60 o Chemex) para apreciar la complejidad y los perfiles aromáticos de sus cafés de origen.