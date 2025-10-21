El restaurante que promete ser la sensación del año: Casa Sarao y su viaje a los sabores del sur de España

Casa Sarao propone a los comensales momentos para que el restaurante sea parte de su rutina. / Mario Zapata N.

“Casa Sarao nace de una búsqueda constante por ofrecer productos poco explorados dentro del panorama gastronómico limeño”, cuenta el chef, quien vivió en España, experiencia que hoy se refleja en cada detalle del restaurante. Su visión fue clara desde el inicio: crear un lugar que combinara la esencia del “tapeo español” con la calidez y la frescura del producto local, ese toque necesario para el paladar peruano.

Un clásico español: la caña y los calamares. / Mario Zapata N.

La propuesta se articula alrededor de momentos, más que de pasos. En Casa Sarao, se puede disfrutar una caña con una ensaladilla rusa en la barra, compartir una fideuá o unas carrilleras en mesa, o dejarse tentar por los postres que remiten a la tradición española. “Queremos enseñar al comensal que este es un espacio vivo, que se puede disfrutar de muchas formas”, comenta el chef.

Una carta que viaja al sur de España sin salir de Lima

El menú de Casa Sarao invita a recorrer los sabores del sur ibérico: desde la ensaladilla con tartar de atún —fresca, cremosa y con notas del Mediterráneo— hasta los platos de fondo como el pollo a la pepitoria, cocido lentamente en salsa de ajo, perejil, almendras y alcaparras, o las carrilleras guisadas en vino tinto, servidas con puré de papa al ají amarillo, un guiño claro al Perú.

Los crudos y fríos también tienen protagonismo: un tiradito de ajo blanco con almejas tacneñas o un cebiche de conchas con gazpacho mezclan técnicas españolas con la acidez peruana.

El Pulpo a la gallega, un infaltable de la gastronomía española. / Mario Zapata N.

Para los que prefieren algo más contundente, el fideuá, acompañado de camarones, calamar y un alioli de limón, debe ser un infaltable en la mesa.

La propuesta dulce de Casa Sarao honra la repostería tradicional española. El milhojas con crema pastelera al azafrán y la fruta de temporada es puro equilibrio; mientras que la tarta de queso, hecha precisamente con quesos peruanos, los churros con salsa de chocolate y majar y las torrijas con helado de brioche quemado ahumado son, según el propio Muñoz, “los postres que conquistan sin prometer demasiado”.

Los churros te trasladan a una tarde fría del típico invierno español. / Mario Zapata N.

Casa Sarao no solo apuesta por la buena cocina, sino también por la experiencia completa. La terraza busca replicar el ambiente relajado de las “terracitas españolas”, donde la gente se reúne a disfrutar el sol, acompañada de una caña y buena conversación. “Queremos que la gente viva con nosotros el día a día, dice Muñoz, que pase por la barra, vuelva el fin de semana, y haga del restaurante parte de su rutina”.

Con apenas un mes de apertura, el restaurante ya ha despertado la atención de los comensales limeños y se perfila como una de las novedades más prometedoras del año. Para el chef, el desafío ahora es mantener la frescura: “No quiero que Sarao tenga una carta estática. Cambiarla es vital; si no, se convierte en una franquicia, y eso no es lo que buscamos. Este es un restaurante que respira y que está vivo”.

Los encargados de acompañarte al viaje por España sin salir de Lima. / Mario Zapata N.