Sabores clásicos y masa madre, la nueva propuesta del “bistró de barrio” RUE

Fue recién en febrero de 2022 cuando el chef Sebastián Rodríguez, quien comenzó su carrera en el mundo del márketing pero descubrió su verdadera vocación en la cocina familiar desde niño, logró concretar su gran pasión con la apertura de RUE, un bistró de barrio donde los sabores tradicionales del mundo se reinventan con un toque propio. La clave está en sus panes de masa madre, elaborados artesanalmente en el mismo local y convertidos en sello distintivo de su propuesta.

Siendo el menor de dos hermanos, con solo 30 años, cuenta que “la comida siempre estuvo alrededor de su familia”; sin embargo, y como sucede en la mayoría de los negocios, el “temor” a iniciar algo nuevo fue un impedimento. Al final, el tiempo diría lo contrario.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

“Creo que todos hemos sido amantes de la comida. Mi padre de joven quería dedicarse a esto, él es muy criollo, pero estaba en otro rubro. Bueno, mi mamá, no es muy fanática de la cocina, pero igual apoyaba esa idea. Así que luego de muchas vueltas, terminé mi trabajo anterior, empecé a viajar y conocer más de esto. Al regresar, se hizo un estudio de mercado, lanzamos la propuesta y desde allí no paramos”, explica mientras casi al mismo tiempo y para contrarrestar el frío de la mañana, nos sugiere infusiones naturales como hierbaluisa, Jamaica, frutos rojos, entre otros, eso sí, nada de filtrantes.

Desde un espacio de RUE, donde las amplias ventanas de madera que caracterizan a las casonas antiguas y las que Sebastián no piensa modificar para conservar ese ambiente casero, el chef cuenta a Provecho que estas tres nuevas propuestas: pan con chicharrón, shrimp roll y el salmón con queso crema e higos, son el reflejo de todo lo vivido en estos años de viajes, aventuras y experiencias de vida.

Pan con chicharrón con la ‘nona’

El actual campeón del Mundial de Desayunos se convierte en uno de los abanderados en RUE. Para Sebastián, la primera comida del día es la más importante y qué mejor sino empezar cargado de energía con el sándwich que comía todos los domingos cuando visitaba a su abuela para luego terminar con un clásico “chifita” en el almuerzo.

“Es un pan con chicharrón clásico, pero al que queremos darle ese twist diferente de autor con la masa madre en forma de pan ciabatta. Es muchas veces jugar a al prueba y error hasta que finalmente sale y uno atina”. Para el relleno, explica que usan panceta peruana con un porcentaje mínimo de grasa y lograr ese equilibrio que tanto se busca entre la pulpa y la grasa. Viene acompañado de camote y una zarza criolla con pequeñas rodajas de ají limo que refrescan el paladar.

Nueva York y el shrimp roll

En uno de sus viajes, el chef narra que se perdió en la Gran Manzana y fue allí que descubrió el lobster roll, su fuente de inspiración. “No sabía dónde ir y viendo un lugar para comer, vi un restaurante y me metí. Yo nunca había probado langosta antes, ni en Perú ni en otro lugar y quedé impactado”.

En este proceso de “peruanización” opta por langostinos con un poco de mayonesa de siracha otorgando el picor característico de la comida peruana. Infaltable también la palta que va sobre el contundente relleno, aportando “un sol” de frescura. El pan, obviamente, un brioche de masa madre sumamente suave, pero que no llega a deshacerse. Lo ideal es comerlo en bocados pequeños.

El shrimp roll es una adaptación de lobster roll que probó en Nueva York. Foto: GEC

Un bagel fuera de lo común

Y, por último, pero no menos importante, está el tostón con considerables lonjas de salmón, un queso crema medianamente ligero e higos. Este bagel ‘deconstruido’ y de gran tamaño busca no solo captar la atención de turistas extranjeros que ven en este sándwich algo más cercano o tradicional a la gastronomía de su país natal, sino además a los que optan por lo poco convencional.

RUE y todo su equipo nos despide con la calidez del distrito (los rayos de sol por fin empezaron a asomarse luego de varias horas de frío) y con la certeza de que podemos encontrar un rincón criollo y al mismo tiempo sofisticado en el tan tradicional y gastronómico Barranco.

El salmón deconstruido es una opción para visitantes del extranjero, como nacionales. Foto: GEC

Más sobre RUE

Cada mes eligen un plato emblema, así que podrían sorprenderte para noviembre

Está a pocos metros del puente de Los Suspiros y Bajada de Baños.

La terraza es una buena opción, sobre todo, en los meses de verano.