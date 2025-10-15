Al llegar octubre, todos los limeños sabemos que inicia la temporada de turrón de Doña Pepa, postre tradicional peruano. En esta nota les contaremos cuántas calorías tiene una porción de este dulce, para que lo pueda disfrutar en familia, en el desayuno o en cualquier momento del día, pero con moderación.

¿Cuántas calorías tiene el turrón de Doña Pepa?

La cantidad de calorías de 100g de turrón de Doña pepa puede variar entre 400 Kcal a 600 Kcal, todo depende de los ingredientes que se utilicen para su preparación. Algunos turrones están hechos con harinas tradicionales; y otros con integrales. Además, son endulzados con mieles de frutas o de caña. Para que sean suaves, se les agrega margarinas o mantequillas.

La recomendación siempre será que consultes con el etiquetado nutricional en el empaque del turrón para conocer la cantidad de calorías exactas.

¿Qué ingredientes lleva el turrón de Doña Pepa?

La base del turrón de Doña Pepa es la masa del dulce hecha con harina de trigo. Además, tiene manteca vegetal, que le aporta una mayor textura y sabor. El anís es una de las especias utilizadas para dar sabor característico. Para endulzarlo lleva azúcar y miel de caña o de frutas. Otros ingredientes que lleva son: clavo de olor, canela, ajonjolí y grageas de colores.

Turrón de Doña Pepa.

Las recetas varían según el maestro repostero o fabricante, incluso algunos deciden ponerle huevos o suero de leche. Es por eso, que si tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, sugerimos verificar la etiqueta del producto.