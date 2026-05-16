Resumen

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Durante cuatro días, el público podrá degustar y adquirir los mejores productos lácteos del Perú. (Foto: Difusión)
Durante cuatro días, el público podrá degustar y adquirir los mejores productos lácteos del Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La gran fiesta del queso está por abrir sus puertas. Desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de mayo, se llevará a cabo el IV Salón del Queso Peruano, un evento que reunirá a cientos de productores, emprendedores, especialistas y amantes del queso en un solo lugar.

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