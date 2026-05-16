La gran fiesta del queso está por abrir sus puertas. Desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de mayo, se llevará a cabo el IV Salón del Queso Peruano, un evento que reunirá a cientos de productores, emprendedores, especialistas y amantes del queso en un solo lugar.

La edición 2026 de la feria contará con 200 stands de exhibición y venta, cifra que supera ampliamente la del año pasado, que contó con 135 stands, una demostración de la creciente demanda de los derivados lácteos de alta calidad.

El evento contará este año con 200 stands. (Foto: Difusión)

Además de la venta de una enorme variedad de quesos frescos, maduros y especiales, además de yogures, mantequilla, manjar blanco, natillas y otros derivados lácteos, la programación incluirá rueda de negocios, talleres especializados, demostraciones gastronómicas en vivo, charlas técnicas y experiencias de cata y maridaje que permitirán al público conocer la diversidad y calidad de los quesos peruanos.

Uno de los momentos más esperados será el Concurso Nacional del Queso, programado para el viernes 22 de mayo, donde competirán 90 productores ganadores de certámenes macrorregionales en busca del reconocimiento a los mejores quesos del país.

La actividad láctea representa el sustento de más de 350 mil familias peruanas. (Foto: Difusión)

Además, dentro de las novedades de esta edición, se destaca el espacio interactivo “QuesoKids”, orientado a niños y familias, con actividades educativas y recreativas destinadas a promover el conocimiento sobre la elaboración, valor nutricional y consumo de productos lácteos.

El Salón del Queso Peruano 2026 es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Los gobiernos regionales de Arequipa y Cajamarca apoyan este evento en calidad de coorganizadores.