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El Salón del Queso Peruano 2026 cuenta con más de 200 expositores, entre ellos productores de Ocongate, Cusco. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)
El Salón del Queso Peruano 2026 cuenta con más de 200 expositores, entre ellos productores de Ocongate, Cusco. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

El IV Salón del Queso Peruano abrió sus puertas con varias novedades que buscan sorprender a los amantes de los productos lácteos. Desde quesos premiados elaborados en Cajamarca, Puno, Cusco y San Martín hasta propuestas innovadoras hechas con leche de búfala, leche de oveja y maíz morado, la feria reúne una amplia muestra de la diversidad quesera del país.

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