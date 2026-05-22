El IV Salón del Queso Peruano abrió sus puertas con varias novedades que buscan sorprender a los amantes de los productos lácteos. Desde quesos premiados elaborados en Cajamarca, Puno, Cusco y San Martín hasta propuestas innovadoras hechas con leche de búfala, leche de oveja y maíz morado, la feria reúne una amplia muestra de la diversidad quesera del país.

Del 21 al 24 de mayo, el Centro de Convenciones Lima alberga más de 200 stands de exhibición y venta, donde el público podrá degustar y adquirir productos elaborados por productores de distintas regiones. Así como actividades educativas y de entretenimiento.

La feria estará abierta hasta el domingo 24 de junio. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

Los imperdibles de la feria

Por primera vez, los asistentes podrán conocer y degustar queso elaborado con leche de búfala proveniente del distrito de Lamas, en la región San Martín, así como queso de leche de oveja producido en Ayaviri, región Puno. Ambas propuestas reflejan la diversificación de la actividad ganadera y la incorporación de nuevas líneas productivas en distintas zonas del país.

La Municipalidad distrital de Orurillo presente en el Salón del Queso Peruano. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

El queso de búfala llega de la mano de la marca Lácteos Kadosh, impulsada por la maestra quesera Deiwani Flores Bravo y el ingeniero zootecnista Antonio Rengifo Angulo, quienes vienen promoviendo la bufalinocultura en la Amazonía peruana.

“Una gran diferencia que ofrecen los productos de búfala como la leche es que no producen inflamación, la alergia que genera en algunas personas la leche de vaca, la de búfala no. Por eso, más que productos, aquí se ofrece salud”, señala Antonio Rengifo Angulo en diario con la web de “Somos”.

La leche de búfala, una de las más solicitadas en la feria. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

Desde el altiplano puneño, la marca Guemandina-Mesita Andina presenta quesos de oveja con distintos tiempos de maduración. Otra de las propuestas que más llama la atención es el queso de maíz morado, disponible en stands como Los Andenes de Cajamarca y Kisu Lac, de Amazonas. Se trata de una versión de queso tipo andino que incorpora este insumo emblemático de la gastronomía peruana. El producto entra por los ojos, pero se gana rápidamente el paladar.

Quesos de maíz morado de la región Amazonas en el stand Kisu Lac. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

Para todos los gustos

La feria también reúne a diversos productores reconocidos en concursos especializados. En el espacio conocido como Combi Queso se pueden encontrar quesos andinos clasificados para la competencia nacional de quesos de 2026, además de variedades aromatizadas con hierbas finas que han sido distinguidas en recientes certámenes nacionales.

Cada stand cuenta con degustación de sus productos. El precio promedio de los moldes completos de queso oscilan los 40 soles. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

Entre los expositores destaca también Mackey, de Cajamarca, que presenta el queso mantecoso ganador del Concurso Nacional 2025. A ellos se suma La Cabrita, una de las propuestas más reconocidas del evento, con productos galardonados dentro y fuera del país.

Su queso Chillón obtuvo medalla de bronce en la Expo Queixo de Brasil, mientras que el queso Cholombert, una interpretación peruana del tradicional camembert, recibió el Premio Nacional 2025 en la categoría de quesos de cabra. La marca también ofrece mantequillas, yogures y otros derivados lácteos, con precios desde los 16 soles.

La cabrita con amplia oferta de quesos de cabra. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

“El precio es mínimo, pero la sabrosura que se va a llevar ustedes es excelente. Aquí hay quesos de todas las regiones del país, los mejores quesos del país”, señalan desde La Cabrita.

La oferta incluye además productores de Lima, como La Cajatambina, que comercializa quesos y manjar blanco elaborados en Cajatambo, con precios que oscilan entre los 20 y 40 soles. En tanto, Casablanca, del Valle del Mantaro, en Junín, ofrece quesos frescos en versiones con aceituna, jamón, orégano, rocoto y huacatay, además de yogures frutados, yogures griegos y mantequilla de finas hierbas.

En la feria también se ofrecen helados de varios sabores. (Foto: Fernando Sangama/ GEC)

El Salón del Queso Peruano 2026 contará con más de 200 stands de exhibición y venta, además de una programación que incluye ruedas de negocios, catas y maridajes, demostraciones gastronómicas, talleres especializados y charlas técnicas. También se habilitará el espacio QuesoKids, orientado a niños, para fomentar el conocimiento sobre la elaboración y consumo de productos lácteos.