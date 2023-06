Esta marca surgió hace poco como un experimento que Joseph Portillo y Gianella Neyra, socios de Chimango y pareja, decidieron probar poco a poco. “Es muy curioso porque todo surgió como un antojo. Yo soy muy antojada y siempre veía en redes estas combinaciones con chamoy, tajín o miguelito. Siempre me ha gustado la comida mexicana y quise probarlo. Él, como mi enamorado, quiso engreírme y pudo traer algunos de los ingredientes y lo probamos”, explica Neyra, homónima de la actriz peruana.

Al principio ella amó la combinación, pero él no estaba muy seguro. “La verdad es que, como los sabores son tan fuertes y distintos, no me convencía del todo. A medida que fuimos preparándolo más, le agarré el gusto”, confesa Joseph.

Joseph y Gianella son los dueños de Chimango. / Pierina Denegri Davies

Decidieron hacer una especie de estudio de mercado y ofrecieron la combinación en su carro, cerca a un mercado para tener un público variado. “Ese día casi no salimos a ofrecer el producto pero, afortunadamente, lo hicimos y nos fue muy bien”, comenta Portillo.

Pasaron por ofrecer sus productos solo por delivery y triunfaron en ferias gastronómicas, pero gracias a la viralización de la marca, el crecimiento de su carta y lo amigable del formato, actualmente cuentan con dos locales en San Juan de Lurigancho y Santa Beatriz (Cercado de Lima).

/ Pierina Denegri Davies

Sabores fuertes a la carta

Sin duda alguna, la botana por excelencia es el chifruti, una combinación de frutas con chamoy y miguelito. Aquí lo que prima es el contraste de sabores, por eso recomendamos esta preparación para los más aventureros en la gastronomía con un toque de tajín, el clásico ají en polvo mexicano que se ha vuelto conocido en la web. Puede elegir entre piña o sandía, pero el favorito es el mango por su sabor incomparable. Parece que en Chimango supieron captar el equilibrio entre el dulce, lo ácido del chamoy y el picantito ideal para no adormecer la boca pero sí sentirlo. El toque más loco y vistoso viene con los toppings como gomitas, grajeas e incluso takis (bocados de maíz picantes).

Dorilocos. / Pierina Denegri Davies

Otro bocado que también nos encantó por lo práctico, abundante y variado (muy a lo peruano en estos tres puntos) fueron los dorilocos. Como su nombre lo menciona, se trata de una combinación de tortillas de maíz de la conocida marca con ingredientes como maíz (o elote), pepino, cebolla blanca, salsa de queso cheddar de la casa, mayonesa chipotle (con un toque picantito), limón, salsa picante valentina y tajín. La mezcla de ingredientes ofrece una botana cremosa, con tropezones refrescantes y un gusto delicioso.

Otro bocado que se volvió conocido y replicado en las redes es el elote americano (maíz de grano más pequeño que el peruano y considerablemente más dulce). Esta mazorca se baña con crema, salsa chipotle, tajín, pimienta, ajo en polvo, mantequilla y su toque de queso oaxaca flameado. Es un poco más difícil de comer, pero la combinación de sabores hace de cada bocado uno suculento que invita a seguir por más.

Elote / Pierina Denegri Davies

Chimango, además, ofrece distintos dulces e ingredientes con los que preparan sus botanas y los pone a la venta de los clientes, que quieran explorar estos sabores curiosos y explosivos en sus casas o con amigos. Dulces con sandía, tamarindo, con su toque ácido o el picante infaltable. Sin duda alguna, una experiencia que vale la pena probar.

/ Pierina Denegri Davies