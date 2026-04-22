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Cada cuarto domingo de abril es el Día del dulce peruano. (Fotos: Archivo/ GEC)
Cada cuarto domingo de abril es el Día del dulce peruano. (Fotos: Archivo/ GEC)
Por Redacción EC

El día del dulce peruano nació en 2023 con la finalidad de promociona los negocios de preparación y venta de dulces tradicionales del Perú.

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