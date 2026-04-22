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El día del dulce peruano nació en 2023 con la finalidad de promociona los negocios de preparación y venta de dulces tradicionales del Perú.
El día del dulce peruano nació en 2023 con la finalidad de promociona los negocios de preparación y venta de dulces tradicionales del Perú.
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Es así que abril se ha convertido en una celebración dulce en el país, donde se reconoce la preparación de recetas de antaño y postres que forman parte del día a día de los peruanos.
¿Cuándo se celebra el día del Dulce peruano?
El día del Dulce peruano se celebra cada último sábado de abril. En junio del 2023, mediante la ley 31794 publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano se reconoció la preparación o venta de dichos productos como “actividad de interés público de carácter social, económico, turístico y cultural”.
“Dicha actividad, al propiciar la generación de microempresas generadoras de autoempleo productivo en la vía pública, promueve “espacios de desarrollo socioeconómicos inclusivos a favor de la población peruana y resguardando nuestras tradiciones”, se destacó en la citada norma.
¿Qué postres peruanos son los más conocidos?
Entre los postres más emblemáticos del Perú se destacan el suspiro a la limeñan, la mazamorra morada y los picarones.
A propósito del Día del Dulce Peruano, consultamos a los seguidores de Provecho cuáles son sus postres nacionales favoritos y estos fueron algunos de los elegidos:
- Ponderaciones
- Queso helado
- Picarones
- Arroz con leche
- Turrón de Doña Pepa
- Mazamorra morada
- Suspiro a la limeña
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