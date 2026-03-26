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Con la cafetería Beik como propuesta de entrada, esta casona cultural se encuentra ubicada en jirón Pérez Roca 203, Barranco. La marca de ropa Onism fue una de las primeras confirmadas para esta nueva etapa. (Fotos: Celene Oropeza)
Con la cafetería Beik como propuesta de entrada, esta casona cultural se encuentra ubicada en jirón Pérez Roca 203, Barranco. La marca de ropa Onism fue una de las primeras confirmadas para esta nueva etapa. (Fotos: Celene Oropeza)
Por Celeste Pérez

En el corazón de Barranco, un distrito que respira arte y diseño en cada esquina, Casa Rocaverde continúa consolidándose como un punto de encuentro para el talento local. Este espacio, que combina café y una cuidada selección de marcas peruanas, suma ahora nuevas propuestas de moda, decoración y accesorios que estarán disponibles desde el próximo sábado.

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