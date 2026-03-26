En el corazón de Barranco, un distrito que respira arte y diseño en cada esquina, Casa Rocaverde continúa consolidándose como un punto de encuentro para el talento local. Este espacio, que combina café y una cuidada selección de marcas peruanas, suma ahora nuevas propuestas de moda, decoración y accesorios que estarán disponibles desde el próximo sábado.

Más que una casona cultural, Casa Rocaverde propone una experiencia apenas cruzas su primera puerta. Con esta nueva curaduría, refuerza su espíritu de visión compartida: productos con identidad, procesos conscientes y una apuesta clara por lo hecho en el Perú. Entre las marcas que se integran está Qora (@qora.lima), una propuesta botánica que va más allá de lo decorativo. “No vendemos plantas, creamos experiencias vivas”, señalan, destacando su interés por generar una conexión auténtica con lo natural. Sobre su llegada, añaden: “Este es un espacio que se siente, donde todo está hecho con intención”.

Trellis (@trellislima) aporta una mirada innovadora que combina arte, tecnología y materiales poco convencionales. (Foto: Trellis)

A partir del diseño experimental y sostenible, Trellis (@trellislima) aporta una mirada innovadora que combina arte, tecnología y materiales poco convencionales, como filamentos hechos de algas recicladas y cáscaras de piña. “Nos entusiasma formar parte de un espacio que reúne marcas con sensibilidad y una visión auténtica del diseño”, comentan, invitando a descubrir propuestas que nacen desde lo honesto en cada visita a Barranco.

En moda, Onism (@onism.brand), firma fundada por Celene Oropeza, apuesta por prendas limitadas que trascienden temporadas. Con una estética que equilibra lo atemporal y lo contemporáneo, su presencia en Casa Rocaverde refuerza la idea de la tienda como un espacio donde “las piezas no solo se compran, sino se viven”, como Oropeza misma apunta: integrando moda, comunidad y momentos cotidianos como un café compartido.

Qora (@qora.lima), una propuesta botánica que va más allá de lo decorativo. “No vendemos plantas, creamos experiencias vivas”, señalan. (Foto: Qora Lima)

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Para cerrar, Hercules Atelier (@hercules_leather) destaca por su enfoque artesanal: cada pieza es elaborada a mano por artesanos peruanos, lo que garantiza unicidad en cada diseño. Su incorporación responde de manera natural al espíritu del lugar, donde distintas identidades convergen en una propuesta común, con piezas que no responden a la volatilidad del mercado, sino más bien a una conexión real. //