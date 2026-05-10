Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las consultas más frecuentes en esta ciencia provienen de aquellas personas que se enfrentan a una muerte cercana. También aquellos que han sufrido un cambio drástico en su salud, por enfermedades o accidentes.
Las consultas más frecuentes en esta ciencia provienen de aquellas personas que se enfrentan a una muerte cercana. También aquellos que han sufrido un cambio drástico en su salud, por enfermedades o accidentes.
/ DragonImages
Por Celeste Pérez

Durante mucho tiempo, la muerte ha sido un asunto que se suele esquivar. Escondida en eufemismos, procesada en privado y susurrada en voz baja, son pocos quienes le dan la importancia que merece. Sin embargo, en paralelo al creciente interés por la salud mental, empieza a abrirse un espacio para hablar también de lo inevitable: la pérdida. En ese terreno, aún poco explorado, aparece la tanatología, una disciplina que propone acompañar el duelo desde una mirada más amplia, humana y honesta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.