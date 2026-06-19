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Conducidos a la muerte

“En el 2025 asesinaron a 239 transportistas. De ellos, 138 fueron mototaxistas, taxistas y/o sus pasajeros”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En El Agustino, el 13 de marzo, José Cumpa Chavesta dormía en el bus de la empresa de transportes Etsibosa, en la que era conductor. Aun sabiendo que allí estaba, Los Mexicanos le prendieron fuego al vehículo para darle credibilidad a sus amenazas extorsivas. Cuando José pudo ser rescatado, tenía el 90% de su cuerpo quemado, por lo que falleció pocas horas después.

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