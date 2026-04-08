Tal vez te ha pasado: miras tu círculo cercano y notas que ya no es tan amplio como antes. Algunas amistades cambiaron, otras simplemente dejaron de estar presentes, y sin darte cuenta, te quedaste con pocas personas alrededor.

En una sociedad que suele asociar la extroversión y la sociabilidad con el bienestar, y con la fuerte influencia de las redes sociales que premian la constante visibilidad, es fácil sentir presión por cumplir con ese estándar. Y es que, esa comparación puede generar una sensación silenciosa de insuficiencia, soledad e incluso hacernos dudar si tener pocos amigos es normal o debería preocuparnos.

¿Tener pocos amigos es un problema?

Aunque a veces uno piense que más es mejor, en la amistad no tiene por qué ser un problema rodearse de un número reducido de personas. Según Verónica Ponce, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, tener pocos amigos—desde la psicología social— no se interpreta únicamente en términos cuantitativos, sino relacionales y funcionales.

Como explicó la experta a Somos, las relaciones interpersonales cumplen funciones clave como afiliación, apoyo emocional y construcción de identidad social. En ese sentido, lo relevante no es cuántos vínculos tiene una persona, sino si estos satisfacen necesidades psicológicas fundamentales como pertenencia, reconocimiento y validación social.

“Una persona puede tener pocos vínculos y sentirse muy satisfecho si son significativos. En cambio, alguien con muchos amigos puede experimentar un vacío emocional si sus relaciones son superficiales. Esto debido a que la soledad es una experiencia personal y subjetiva, que no depende del número de personas que estén alrededor. Por ello, cuando las interacciones carecen de intimidad emocional, autenticidad y conexión, la persona puede sentirse poco comprendida o vista”, aseguró el psicólogo Eder Bautista, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

La personalidad, el tiempo disponible y los cambios vitales influyen en la cantidad de amigos. Por eso, a veces no es falta de habilidades, sino de prioridades distintas.

Dicho esto, no existe un número universalmente saludable de amistades, ya que la necesidad de socializar y entablar relaciones depende de múltiples factores. Algunos requieren mayor interacción para sentirse plenos, mientras que otros prefieren pocos vínculos, pero que sean profundos.

Por eso, para la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, más que cuestionarnos si es un problema o no, es clave evaluar si nos sentimos bien con nuestros amigos actuales. Si la respuesta es afirmativa, probablemente se trate de interacciones saludables, si no, vale la pena identificar qué está faltando y qué nos gustaría construir.

¿Por qué algunas personas tienen menos amigos?

En definitiva, uno de los factores más influyentes en las relaciones amicales es la personalidad. De acuerdo con Adam Borland, psicólogo de Cleveland Clinic, las personas más introvertidas suelen inclinarse por vínculos más profundos y menos numerosos, priorizando la calidad sobre la cantidad.

Sin embargo, Bautista aclaró que este rasgo en particular no implica una incapacidad social ni es una señal de aislamiento. De hecho, una persona extrovertida también puede tener pocos amigos si decide priorizar relaciones más significativas. En este sentido, el psicólogo recalcó que la cantidad de amistades no define del todo la personalidad ni determina el bienestar social.

Con el paso de los años, especialmente después de los 30 o 40, el significado de la amistad también cambia. “Las responsabilidades de la vida adulta, la falta de tiempo y la claridad sobre lo que se busca en los vínculos llevan a una “depuración” natural del círculo social. Este proceso suele ser saludable y no necesariamente refleja dificultades para relacionarse”, sostuvo el especialista de la UARM.

De igual manera, la infancia y las primeras relaciones determinan—hasta cierto punto—la forma en que nos vinculamos. Cuando existió seguridad emocional en esas etapas, es más probable desarrollar confianza en los otros. Mientras que, las experiencias de rechazo pueden generar evitación o desconfianza que se trasladan, muchas veces de forma inconsciente, a las relaciones futuras.

Hay quienes prefieren tener pocos amigos para priorizar la calidad de las relaciones. Buscan confianza, respeto, escucha, reciprocidad, vulnerabilidad sin miedo y límites sanos.

Las experiencias negativas como la traición o el rechazo, igualmente, pueden llevar a algunas personas a limitar sus vínculos como mecanismo de protección. Reducir el número de amistades puede ser una forma de evitar el dolor emocional, lo que se manifiesta en conductas de cautela, dificultad para mostrarse vulnerable o mayor selectividad al confiar en otros.

¿Pocos amigos por elección o por evitación emocional?

Tener un círculo social pequeño no siempre significa lo mismo. A veces es una señal de madurez y otras puede esconder dificultades para vincularse. Por eso, la clave está en entender si es una decisión consciente o una consecuencia emocional.

Según la psicóloga Verónica Ponce, la diferencia central radica en la percepción de control y satisfacción con la propia vida. Quien elige tener pocos amigos suele hacerlo a partir de sus preferencias y valores como una forma de autorregulación social donde prioriza vínculos de mayor calidad y coherencia con su identidad. En cambio, cuando alguien no logra ampliar su círculo social, suele haber una brecha entre el deseo de vincularse y la capacidad percibida para hacerlo, la cual está influenciada por la ansiedad social, las habilidades interpersonales o las experiencias previas de rechazo.

“Tener pocos amigos puede ser una señal de madurez cuando la persona ha aprendido a identificar vínculos genuinos y a prescindir de los que no le aportan, lo cual requiere de mucho criterio y autoconocimiento. Sin embargo, cuando no es una elección, aparecen señales de alerta, como miedo a la vulnerabilidad, temor por fallar en las interacciones o interpretar situaciones neutras como rechazo”, agregó la doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre.

Y que, en estos casos, la evitación emocional puede ser una forma de protegerse del dolor. El psicólogo Eder Bautista destacó que, a corto plazo este mecanismo puede generar seguridad, aunque con el tiempo, termina limitando la conexión profunda e incrementando la sensación de soledad.

Tener pocos amigos no siempre se vive igual. Cuando es una elección, suele generar tranquilidad y satisfacción. Pero si no lo es, puede provocar frustración, soledad y el deseo de conectar sin saber cómo.

“Cuando tener pocos amigos deja de ser una elección sana y se convierte en un problema, aparecen el aislamiento, la soledad persistente o un malestar significativo. Además, se observan ciertos comportamientos de alerta, como: evitar constantemente el contacto, sentirse desconectado o tener dificultades para confiar. Todo ello, impacta en la salud mental y física, generando ansiedad, depresión y un sufrimiento constante asociado”, advirtió Tuñoque.

¿Tienes pocos amigos y te incomoda? Esto es lo que puedes hacer