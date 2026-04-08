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Resumen

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Tener pocos amigos no es un problema en sí. Lo importante no es la cantidad, sino cómo son esos vínculos. Una persona puede tener dos amigos y sentirse acompañada y comprendida, y eso es totalmente saludable.
Tener pocos amigos no es un problema en sí. Lo importante no es la cantidad, sino cómo son esos vínculos. Una persona puede tener dos amigos y sentirse acompañada y comprendida, y eso es totalmente saludable.
Por Milenka Duarte

Tal vez te ha pasado: miras tu círculo cercano y notas que ya no es tan amplio como antes. Algunas amistades cambiaron, otras simplemente dejaron de estar presentes, y sin darte cuenta, te quedaste con pocas personas alrededor.

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