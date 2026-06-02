¡Se cierra un capítulo! Martín Pérez Guedes será recordado en un futuro como una de las piezas fundamentales del tricampeonato de Universitario de Deportes, y su salida repentina del club ha dejado atónitos a muchos hinchas.

A sus 34 años, el argentino nacionalizado peruano decidió ponerle punto final a su carrera por motivos personales. Una decisión inesperada para un futbolista que todavía parecía tener capítulos por escribir.

Por ello fue ovacionado por la hinchada en el Estadio Monumental tras la victoria de Universitario ante Sport Huancayo. Además, el club ‘crema’ publicó un emotivo video de despedida.

“Me voy muy feliz y, sobre todo, me voy muy agradecido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, de tu barra y de tu gente. Se cierra un ciclo dentro de la cancha, pero el sentiemiento será eterno. Y no lo olviden nunca todo se equilibra al final. Y dale U”, fueron las últimas palabras de MPG.