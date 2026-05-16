El actor argentino Nico Maiques, conocido por sus papeles en “Rebelde Way” y “Floricienta”, regresa a Lima con la comedia teatral “Secuestro VIP”, dirigida por Jesús Álvarez y producida por Bueno Entertainment, que se estrenará en el Teatro de Barranco en octubre.

A lo largo de los últimos años, Maiques ha mantenido una actividad constante en la industria del entretenimiento de América Latina y Europa mediante producciones cinematográficas, televisivas y teatrales.

Nico Maiques

Entre sus trabajos más recientes en televisión y plataformas de streaming figuran los programas “¿De qué signo sos?”, “El Hotel de los Famosos”, la serie “Fluencer”, así como las producciones ecuatorianas “Trinity” y “Los García”.

Asimismo, el actor formó parte del elenco de la serie italiana “Dalia de las Hadas” y actualmente se encuentra en la etapa de rodaje del largometraje “Naturaleza muerta 2”.

Las funciones de “Secuestro VIP” se llevarán a cabo en las instalaciones del Teatro de Barranco y que los detalles sobre el inicio de la venta de entradas se anunciarán en los próximos días.

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