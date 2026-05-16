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Por Redacción EC

El actor argentino Nico Maiques, conocido por sus papeles en “Rebelde Way” y “Floricienta”, regresa a Lima con la comedia teatral “Secuestro VIP”, dirigida por Jesús Álvarez y producida por Bueno Entertainment, que se estrenará en el Teatro de Barranco en octubre.

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