La exitosa agrupación infantil Los Rocosaurios anuncia su esperado regreso a los escenarios con un espectáculo completamente renovado: “Los Rocosaurios y el Secreto de Rocolandia”, una propuesta original que promete conquistar a grandes y chicos con una experiencia única, interactiva y llena de emoción.

La temporada se realizará todos los sábados y domingos del mes de junio a las 4:00 p.m. en el Teatro Barranco, consolidándose como uno de los planes familiares imperdibles de la temporada.

Este nuevo show presenta una historia totalmente inédita, donde los queridos personajes se embarcan en una aventura llena de misterio, aprendizaje y diversión en el mágico mundo de Rocolandia.

La puesta en escena ha sido completamente renovada, incorporando nuevas canciones, coreografías, efectos y momentos interactivos que harán vibrar al público de principio a fin.

Uno de los grandes atractivos de esta temporada es la participación de tres talentosos niños artistas, quienes aportan frescura, carisma y una conexión especial con el público infantil, elevando aún más la energía del espectáculo.

Con una propuesta que combina música en vivo, teatro y valores positivos, Los Rocosaurios continúan posicionándose como una de las experiencias infantiles más destacadas del país, ofreciendo contenido de calidad pensado para entretener y dejar un mensaje en cada familia.

SOBRE EL AUTOR