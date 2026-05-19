Horóscopo de HOY, martes 19 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con talento y un poco de buena fortuna, alcanzará las metas con comodidad. Amor: pondrá a salvo a su pareja de gente entrometida que solo causan malentendidos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán roces con colegas que prefieren otros proyectos pero los convencerá. Amor: una actitud rígida afectará los ánimos en la relación, pero al final, mejorará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para dedicarse a los proyectos con más potencial. Amor: la armonía y el entendimiento mutuo permitirá que surjan vivencias agradables.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tarea será aceptable pero algo no quedará del todo bien y se lo harán saber. Amor: no dejará dudas al dialogar y los sentimientos serán mutuos y darán seguridad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: errores pasados por alto generan contratiempos que perjudicarán el trabajo. Amor: una ex pareja hará saber a su entorno que viene a recuperar la relación; alerta.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierta medida dividirá al entorno en dos bandos pero los acercará. Amor: su buen humor será elogiado en la pareja por crear fuerte calidez en cada encuentro.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para retomar controles que fueron dejados de lado. Amor: renovará la intimidad con gestos antes que palabras y la calidez aumentará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios se afianzan y generan ingresos que dan tranquilidad. Amor: surgirán roces en la relación por cierta rutina, pero tomará iniciativas.

SAGITARIO (noviembre22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: fallas en cálculos generarán tensiones pero con talento, resolverá. Amor: hablará con toda sinceridad, aunque alguien crea sentirse herido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: otros colegas se ocuparán de los detalles y alcanzará las metas. Amor: expresará su talento y pondrá en su sitio a la gente que causa confusión.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto comercial se complicará pero con habilidad retomará el éxito. Amor: por alguna circunstancia podrá encender la calidez que falta en la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos que ponen ciertos colegas provocarán que se desvíe del rumbo. Amor: momento para dejar de hacer planes a futuro y vivir el presente con plena intensidad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA POR DEMÁS PORQUE LE GUSTA TENER A SU PAREJA MUY PENDIENTE.