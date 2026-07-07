Horóscopo de HOY, martes 7 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un trabajo al que pone gran esfuerzo tendrá resultados que no conforman. Amor: será importante para la pareja activar la comprensión para no enojarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y aceptará sugerencias; una de ellas le impactará. Amor: ciertas palabras o gestos harán que vea fantasmas donde no los hay; serenidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para las compras postergadas y planear reformas en el trabajo. Amor: surgirá un replanteo en la pareja; tendrá que escuchar y las cosas mejorarán.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: pedirá con insistencia al entorno que se hagan las cosas con mayor atención. Amor: recibirá una muestra de afecto en el momento más inesperado y querrá que continúe.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecina una mejora de ingresos o de posición y su trabajo crece en potencial. Amor: una persona tímida comenzará a atraerle y conocerá a alguien de gran corazón.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que se tendrá que poner al frente del trabajo. Amor: roces y discusiones provocan heridas en la pareja y luego, trabajarlo para sanar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: intentará hacer algo nuevo y se llenará de entusiasmo. Llegarán beneficios. Amor: comenzará a acercarse una expareja y se pondrá alerta; hay alguna intención.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no será fácil avanzar con cierto proyecto o trabajo pero lo logrará. Amor: le atraerá una persona discreta que se maneja con un halo de misterio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan gastos imprevistos que debe controlar o se dispararán. Amor: el encanto de un extraño estimulará su curiosidad para acercarse y charlar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado con habilidad y alcanzará el éxito. Amor: una bella persona del entorno le verá y le escuchará; quedará impactada.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios inesperados que alivian un momento difícil. Amor: momento de confesiones en el entorno, alguien se sentirá atraído por su encanto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un momento de buena fortuna permitirá que sus sueños se hagan realidad. Amor: confiará sentimientos a alguien del trabajo y un romance dará comienzo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CÓMODA CON LOS AMBIENTES Y GRUPOS DONDE NO SE HIERE SU ALTA SENSIBILIDAD.