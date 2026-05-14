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La puesta en escena de “El viaje de Cleo al corazón del cielo” integra teatro y psicología para abordar el duelo desde una experiencia participativa con el público. (Créditos: Agencia For You)
La puesta en escena de “El viaje de Cleo al corazón del cielo” integra teatro y psicología para abordar el duelo desde una experiencia participativa con el público. (Créditos: Agencia For You)
Por Ángel Navarro Quevedo

La muerte de una mascota suele ocupar un lugar menor en la escala de las pérdidas. Se la nombra con diminutivos, se la rodea de consuelos rápidos. “El viaje de Cleo al corazón del cielo” parte justamente de ese territorio subestimado para abrir una pregunta más amplia: cómo se atraviesa el duelo cuando no hay herramientas suficientes para nombrarlo. La obra, escrita por el psicólogo y actor Javier Echevarría Escribens y dirigida por Armando Machuca, se instala en ese vacío.

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