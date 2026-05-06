El elenco de “Mi madre, mi novia y yo” ofreció en Lima una conferencia de prensa para contar los pormenores de su próxima temporada, explicando la construcción de sus personajes y reflexionando sobre el valor de los vínculos maternos.

La producción teatral, escrita por Mechi Bove y dirigida por Raúl Zuazo junto a Renato Bonifaz, centra su trama en una cena donde un hombre debe lidiar con la tensa relación entre su pareja y su madre, con quien todavía convive.

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César Ritter, quien interpreta a Fernando, destacó que la pieza posee una carga de humanidad que permitirá al público identificarse rápidamente con las situaciones expuestas.

“Me encanta este tema porque es muy peruano, muy latinoamericano”, afirmó el actor, añadiendo que la dinámica establecida con su madre en la ficción guarda similitudes con realidades locales.

Por su parte, la actriz Milene Vázquez, encargada de dar vida a Leticia, explicó que la obra es un reflejo de la realidad de muchas mujeres que han tenido parejas influenciadas o controladas por sus madres.

En esa misma línea, Ana Cecilia Natteri, quien encarna a la madre del protagonista, sostuvo que en el Perú, la figura materna suele ser la más presente y determinante en el sostenimiento del hogar.

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Tras su paso por Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, la obra producida por Bluhaus llega a Perú con una historia cargada de humor y tensión, donde la convivencia entre madre e hijo es puesta a prueba por la inesperada llegada de la novia.

Las funciones se presentarán de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el Multiteatro Movistar de Surco, con entradas ya disponibles en Teleticket y una preventa especial vigente por tiempo limitado.