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La producción fue escrita por Mechi Bove y dirigida por Raúl Zuazo junto a Renato Bonifaz | Foto: Difusión
La producción fue escrita por Mechi Bove y dirigida por Raúl Zuazo junto a Renato Bonifaz | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El elenco de “Mi madre, mi novia y yo” ofreció en Lima una conferencia de prensa para contar los pormenores de su próxima temporada, explicando la construcción de sus personajes y reflexionando sobre el valor de los vínculos maternos.

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