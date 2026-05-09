Hay canciones tan poderosas que sobreviven a todo: al peso de los años, a la inmediatez del mundo, incluso a generaciones enteras. Los clásicos de ABBA ingresan en esa categoría. Es por eso, quizá, que el musical “Mamma Mia!” (concebido por la dramaturga Catherine Johnson y estrenado por primera vez en 1999 en Londres) ocupa un lugar especial en los corazones de miles alrededor del mundo, independientemente de su edad, sexo o del primer contacto con la obra: sea a través del teatro, el cine o, por qué no, en el streaming.

En la escena local, fue en 2016 que el musical debutó en las tablas limeñas, dirigido por Juan Carlos Fisher (que repite el plato en esta temporada). En ese entonces, lo protagonizaron Ebelin Ortiz y Gisela Ponce de León, en los roles de Donna y Sophie. Esta vez —una década exacta después— las actrices Érika Villalobos y Mariagracia Mora se ponen en la piel de las protagonistas, desde lugares cercanos a lo que se cuenta en la historia, paradójicamente.

En 2008, el libreto saltó a la pantalla grande. Meryl Streep y Amanda Seyfried fueron elegidas para dar vida a Donna y Sophie. En 2018, se estrenó la precuela, esta vez protagonizada por Lily James.

Más allá de toda la fiesta que trae consigo, “Mamma Mia!” siempre ha sido una historia sobre madres e hijas. Sobre lazos irrompibles y cómo ese amor, al final del día, es capaz de sostener lo que sea. Eso es justamente lo que más ha removido a Villalobos y Mora durante los ensayos.

Gracias por la música

Para Mariagracia, que interpreta a Sophie a sus cortos 19 años, el vínculo con el personaje viene desde mucho antes de audicionar para la obra. Para ella, este musical fue, literalmente, su puerta de entrada al mundo del arte. “Fue el primer musical que vi en mi vida. Mi mamá me llevó cuando era una niña”, recuerda en diálogo con Somos. “De hecho, ver a Gisela Ponce de León como Sophie fue una de las razones por las cuales empecé a hacer teatro. Me removió por completo”, añade.

El elenco de la primera temporada de “Mamma Mia!” en 2016: Johanna San Miguel, Paul Martin, Ebelin Ortiz, Diego Bertie, Wendy Ramos y Gustavo Mayer. / TATIANA GAMARRA

Otra coincidencia que Mora describe como mágica fue que “Thank You For The Music” —una de las canciones más emblemáticas de la banda sueca ABBA— fue la primera que interpretó en un número musical con solo siete años, y también la que le tocó cantar a todo pulmón en su audición para el papel principal de este año. “Sentí que se cerraba un ciclo”, precisa.

Su preparación para obtener el papel fue intensa. Clases diarias de canto, entrenamiento vocal y semanas enteras enfocadas únicamente en llegar lista al cásting. Pero más allá de la presión, recuerda la audición como un momento decisivo. “Salí pensando que si quedaba o no, no importaba, porque estaba segura de que había dado todo lo que tenía”, cuenta Mariagracia.

Días después recibió la llamada que le confirmaba que sería Sophie. Hoy asegura que está lista para darlo todo.

Mariagracia Mora empezó su carrera desde muy pequeña. En la foto, junto al elenco de “Billy Elliot”. (Foto: Archivo) / LUIS CENTURION

El regreso de Donna

En el otro extremo de la historia está Érika Villalobos, quien interpreta a Donna. Para ella, el vínculo con “Mamma Mia!” pasa primero por la música. “Las canciones de ABBA están relacionadas con mi infancia. Son canciones que escuchaba mi mamá, mi hermana, canciones que he bailado desde chiquita”, cuenta.

Cuando le propusieron darle vida a Donna, aceptó inmediatamente. No solo por lo icónico del personaje —interpretado en el cine por Meryl Streep, una de las figuras que más admira—, sino porque siente que la historia hoy la toca desde un lugar muy personal.

En “Mamma Mia!”, la trama gira alrededor de una madre enfrentando el momento en que su hija abraza la adultez y deja sus brazos. Y eso, admite Érika, es algo muy parecido a lo que vive hoy. “Hay una canción que habla de haberla conocido desde tan chiquita y ahora es como verla irse de entre las manos (‘Slipping Through My Fingers’). Eso me está pasando a mí con mi hija”, reflexiona. “El amor nunca se acaba y hay un orgullo en verlos tan preparados para todo, pero no deja de ser emotivo”, agrega.

Esta no es la primera vez que Érika Villalobos conmoverá con el papel de una madre. Anteriormente, sorprendió como Ernestina Mirabilia en la obra “Velas de cumpleaños". (Foto: Archivo)

En esa línea, ambas protagonistas confiesan que durante los ensayos hubo escenas que simplemente no pudieron terminar de cantar. “Todas terminamos llorando”, recuerda Villalobos entre risas. “Yo le he dicho a mi mamá que en el estreno no se siente en la primera fila, porque corro el riesgo de llorar en esa canción si la veo”, dice Mora, que reconoce que “Slipping Through My Fingers” siempre la ha conectado con su propia madre.

“Cada vez que veía la película y llegaba esa canción, tenía que sentarme al lado de mi mamá porque me ponía a llorar”, recuerda emocionada. Hoy, interpretarla en un escenario tiene otro peso. “Uf. No hay vínculo más fuerte que el de una madre con su hija. Amo a mis hermanos y mi papá, pero con mi mamá… la conexión es especial, única”, agrega Mariagracia.

Aunque pertenecen a generaciones distintas, ambas hablan de la maternidad desde un lugar parecido: como un refugio. Mariagracia lo resume así: “Por más que haya peleas o diferencias, uno siempre vuelve a su mamá, al inicio de todo”.

Los actores y el ensamble ya ensayan clásicos como “Money, Money, Money” y “Voulez-Vous”, que serán interpretados en español, con algunos guiños al inglés. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Y Érika, ya desde el lado materno, habla del orgullo de ver crecer a sus hijos y reconocer en ellos todo lo sembrado durante años. “Los veo tan bien parados, tan empáticos… y solo puedo sentir orgullo, amor”, dice.

Esta nueva temporada de “Mamma Mia!” encuentra un punto distinto de conexión con el público. Ya no solo desde la nostalgia por ABBA o por una obra que marcó a toda una generación. La conexión ahora recae en algo mucho más cotidiano: el miedo a crecer, a soltar y a aceptar que incluso las relaciones más fuertes cambian con el tiempo, pero con la certeza de que nunca se pierden. //