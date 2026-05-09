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Las actrices ya se encuentran ensayando para su debut, que será el próximo 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés. (Foto: Diego Moreno)
Las actrices ya se encuentran ensayando para su debut, que será el próximo 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés. (Foto: Diego Moreno)
Por Celeste Pérez

Hay canciones tan poderosas que sobreviven a todo: al peso de los años, a la inmediatez del mundo, incluso a generaciones enteras. Los clásicos de ABBA ingresan en esa categoría. Es por eso, quizá, que el musical “Mamma Mia!” (concebido por la dramaturga Catherine Johnson y estrenado por primera vez en 1999 en Londres) ocupa un lugar especial en los corazones de miles alrededor del mundo, independientemente de su edad, sexo o del primer contacto con la obra: sea a través del teatro, el cine o, por qué no, en el streaming.

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