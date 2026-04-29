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Más de treinta años después de su primer montaje, Edgar Saba revisita “Bodas de sangre” y la convierte en un duelo escénico donde la pasión irrumpe como fuerza imparable. Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec
Más de treinta años después de su primer montaje, Edgar Saba revisita “Bodas de sangre” y la convierte en un duelo escénico donde la pasión irrumpe como fuerza imparable. Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec
/ Rafael Cornejo V.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace más de tres décadas, el director Edgar Saba regresó al Perú para montar por primera vez “Bodas de sangre”. Era inicios de los noventa. El proyecto original iba a presentarse en un teatro cercano a Canal 2, pero un atentado alteró los planes: la onda expansiva del cochebomba afectó la infraestructura cercana y obligó a trasladar la puesta a un espacio alternativo. “Me mostraron la Casona Solari de Checa dije: ‘Bueno, vamos a hacerlo aquí, en este patio’”, recuerda el director. Aquella versión permaneció un año en cartelera. Hoy, más de treinta años después, Saba vuelve a presentar el clásico de Federico García Lorca.

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