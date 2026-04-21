A partir del 22 de abril, el Teatro Marsano estrenará una versión de "Bodas de sangre", obra maestra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, bajo la dirección de Edgar Saba y producción de Makhy Arana, quienes presentarán un lenguaje contemporáneo para abordar la tragedia escrita en 1932.

La historia, inspirada en un hecho real ocurrido en 1928 sobre la fuga de dos amantes en la víspera de una boda, explora las pasiones, el destino y la muerte a través del conflicto de “La Novia”, quien se debate entre su compromiso matrimonial y la reaparición de Leonardo, su primer amor.

Asimismo, el montaje destaca por un elenco integrado por Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe.

Las funciones tendrán lugar en la sede del Teatro Marsano, ubicada en la calle General Suárez 409, Miraflores, según el siguiente cronograma:

Horarios: Miércoles a sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m

Miércoles a sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m Promociones: “Miércoles populares” con precios reducidos

“Miércoles populares” con precios reducidos Entradas: Disponibles en la boletería del teatro y en Teleticket

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