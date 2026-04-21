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Los actores Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe participan en esta obra | Foto: Difusión
Los actores Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe participan en esta obra | Foto: Difusión
Por Redacción EC

A partir del 22 de abril, el Teatro Marsano estrenará una versión de "Bodas de sangre", obra maestra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, bajo la dirección de Edgar Saba y producción de Makhy Arana, quienes presentarán un lenguaje contemporáneo para abordar la tragedia escrita en 1932.

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