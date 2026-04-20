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Además del baile, Micaela se dedica a estudiar literatura para escribir y entender mejor los textos.
Además del baile, Micaela se dedica a estudiar literatura para escribir y entender mejor los textos.
/ New York Drew
Por Alfonso Rivadeneyra García

La culpa la tiene Barbie, la muñeca. Sus películas animadas, como aquellas inspiradas en “El Lago de los Cines” y “El Cascanueces” sembraron algo en Micaela Simons cuando solo tenía cuatro años de edad. Hoy, con 23, ya es bailarina profesional de ballet. Es además la primera peruana en integrar el Grand Kyiv Ballet de Ucrania, que ahora se encuentra de gira. El conflicto bélico en Europa evita que se presenten en su país de origen.

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