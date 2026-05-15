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“La magia de ser diferentes” llega a las tablas del teatro Mario Vargas Llosa. (Foto: Difusión)
“La magia de ser diferentes” llega a las tablas del teatro Mario Vargas Llosa. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La obra de teatro musical “La magia de ser diferentes” se estrena en Lima para demostrar que no existe una única forma de sentir o pensar. La puesta en escena se llevará a cabo el próximo mes de junio en el teatro Mario Vargas Llosa.

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