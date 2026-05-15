La trama nos presenta a un grupo de niños con personalidades contrastantes que enfrentan el reto de crear una obra teatral. Entre conflictos y desorden, una mentira pone todo en riesgo hasta que la llegada de Azul, una niña con una perspectiva distinta, transforma la dinámica grupal.
Este proyecto es impulsado por PSICOARTE, un centro de psicología especializado en inteligencia emocional. La dirección está a cargo de Stephany Iriarte, quien combina su experiencia como actriz y psicóloga para crear una propuesta que educa y entretiene simultáneamente.
El elenco está conformado por Mario Mendoza, Valeria Bernard, Tatiana Rocha, Ángeles Sosa, Isabella Parra y Lolo Pineda. Juntos, logran que conceptos como la escucha activa y la aceptación cobren vida de forma lúdica y emocionante sobre las tablas.
La obra surge tras el éxito de “La nave de las emociones”, reafirmando la importancia de llevar la salud mental al teatro. El objetivo es generar conversaciones necesarias en casa sobre la empatía, invitando a los espectadores a mirar al otro sin prejuicios ni moldes.