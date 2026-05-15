La obra de teatro musical “La magia de ser diferentes” se estrena en Lima para demostrar que no existe una única forma de sentir o pensar. La puesta en escena se llevará a cabo el próximo mes de junio en el teatro Mario Vargas Llosa.

Las funciones se llevarán a cabo los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026 a las 5 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket, con precios desde los S/25.

La trama nos presenta a un grupo de niños con personalidades contrastantes que enfrentan el reto de crear una obra teatral. Entre conflictos y desorden, una mentira pone todo en riesgo hasta que la llegada de Azul, una niña con una perspectiva distinta, transforma la dinámica grupal.

“La magia de ser diferentes” llega a las tablas del teatro Mario Vargas Llosa. (Foto: Difusión)

Este proyecto es impulsado por PSICOARTE, un centro de psicología especializado en inteligencia emocional. La dirección está a cargo de Stephany Iriarte, quien combina su experiencia como actriz y psicóloga para crear una propuesta que educa y entretiene simultáneamente.

El elenco está conformado por Mario Mendoza, Valeria Bernard, Tatiana Rocha, Ángeles Sosa, Isabella Parra y Lolo Pineda. Juntos, logran que conceptos como la escucha activa y la aceptación cobren vida de forma lúdica y emocionante sobre las tablas.

La obra surge tras el éxito de “La nave de las emociones”, reafirmando la importancia de llevar la salud mental al teatro. El objetivo es generar conversaciones necesarias en casa sobre la empatía, invitando a los espectadores a mirar al otro sin prejuicios ni moldes.

Las entradas para la obra teatral “La magia de ser diferentes” ya están a la venta a través de Teleticket, a partir de los S/25.