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“Muertas de la risa”, obra de teatro en Lima con la participación de las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.
“Muertas de la risa”, obra de teatro en Lima con la participación de las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.
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Las reconocidas actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recordadas por su participación en Yo soy Betty, la fea, regresan a Lima con la comedia teatral “Muertas de la risa”, como parte de su tour Latam 2026. La función se realizará este 11 de mayo en el Multiteatro Movistar.

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