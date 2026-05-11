Las reconocidas actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recordadas por su participación en Yo soy Betty, la fea, regresan a Lima con la comedia teatral “Muertas de la risa”, como parte de su tour Latam 2026. La función se realizará este 11 de mayo en el Multiteatro Movistar.

La obra presenta una historia tan inesperada como divertida: dos mujeres se encuentran en una morgue y descubren que ambas han amado al mismo hombre. A partir de ese momento, se desata una serie de confesiones, secretos y situaciones disparatadas que pondrán a prueba sus emociones y desatarán carcajadas en el público.

Entre revelaciones y giros inesperados, las protagonistas cuestionarán el amor que creían tener, enfrentándose a una verdad que las llevará a replantearse todo. Una comedia que, además de hacer reír, deja un mensaje claro: el amor propio siempre debe estar por encima de todo.

Con una puesta en escena dinámica y personajes entrañables, “Muertas de la risa” promete una noche llena de humor, enredos y momentos memorables.

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