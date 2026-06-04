El teatro musical vuelve a tomar protagonismo en Lima con el estreno de “Mi vida en musicales”, el nuevo espectáculo de Marco Zunino que llega al Teatro NOS PUCP para compartir con el público un recorrido personal por las producciones que marcaron su trayectoria artística.

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A lo largo de la función, Zunino interpreta canciones de algunos de los musicales más emblemáticos de Broadway, como Rent, Moulin Rouge!, Cabaret, Jesucristo Superstar y Chicago, entrelazándolas con historias personales que revelan cómo el teatro musical ha influido en su vida y carrera.

El espectáculo cuenta además con la participación de Gisela Ponce de León, sumando una dinámica que busca generar una conexión directa con el público y hacer de cada función una experiencia única.

Más que un concierto o una obra tradicional, Mi vida en musicales propone un encuentro escénico donde la música, la emoción y los recuerdos se convierten en protagonistas.

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