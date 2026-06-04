Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El teatro musical vuelve a tomar protagonismo en Lima con el estreno de “Mi vida en musicales”, el nuevo espectáculo de Marco Zunino que llega al Teatro NOS PUCP para compartir con el público un recorrido personal por las producciones que marcaron su trayectoria artística.

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