Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La Tarumba regresa esta temporada con Airosa”, un espectáculo que convierte el circo en una celebración de la identidad peruana a través de una puesta en escena llena de color, tradición y creatividad. La temporada se realizará del 17 de junio al 13 de septiembre de 2026 en la tradicional carpa de La Tarumba, ubicada en Cenco Lima Sur, Chorrillos.

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