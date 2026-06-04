La Tarumba regresa esta temporada con “Airosa”, un espectáculo que convierte el circo en una celebración de la identidad peruana a través de una puesta en escena llena de color, tradición y creatividad. La temporada se realizará del 17 de junio al 13 de septiembre de 2026 en la tradicional carpa de La Tarumba, ubicada en Cenco Lima Sur, Chorrillos.

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Inspirado en las emblemáticas acuarelas costumbristas de Pancho Fierro, el espectáculo reúne artistas nacionales e internacionales en una experiencia que combina actos aéreos, teatro, música en vivo y la participación de los tradicionales caballos de paso peruanos.

Además, el espectáculo contará con el característico humor de los payasos de La Tarumba y una banda sonora original que fusiona sonidos contemporáneos con ritmos tradicionales peruanos.

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