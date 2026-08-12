Con el propósito de hacer posible más de 50 mil raciones de alimentación nutritiva para las niñas y niños participantes de sus 13 programas a nivel nacional, Aldeas Infantiles SOS Perú realizará la tercera edición de su Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias”. La velada se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto en el JW Hotel Marriott, ubicado en el distrito de Miraflores.

Esta iniciativa reunirá a empresas, aliados estratégicos, embajadores, influencers SOS y personas comprometidas con la protección de la infancia, en una noche que combinará gastronomía, solidaridad y propósito para promover el bienestar de las poblaciones más vulnerables.

Una velada por la infancia y subasta solidaria

La actividad es posible gracias al respaldo de organizaciones aliadas comprometidas con el desarrollo integral de la niñez, entre las que destacan el Grupo Coril, Grupo El Comercio, Inmater, Intrial Perú, JMT, QueensDeco, IDT Ingeniería, Phartec y Supermercados Peruanos.

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar en una subasta solidaria que incluirá obras de arte de reconocidos artistas como Fito Espinosa, Maco Vargas y Flor Padilla; experiencias gastronómicas en restaurantes de primer nivel como Central; estadías en los hoteles Casa Andina y Sumaq; camisetas deportivas autografiadas; espacios publicitarios gracias a JMT; y piezas únicas como las maletas de viaje intervenidas por Folkánica, entre otros artículos donados por aliados y personalidades.

Todo lo recaudado permitirá asegurar el acceso a una nutrición de calidad para las niñas, niños y adolescentes que forman parte de los centros sociales y hogares comunitarios de la organización a nivel nacional.

La alimentación de calidad también es proteger

Para Aldeas Infantiles SOS Perú, brindar una alimentación nutritiva es una condición básica y esencial para que la niñez pueda crecer, aprender y desarrollarse plenamente. A través de sus programas, la organización genera entornos protectores donde los participantes también reciben acceso a educación, salud, recreación y soporte psicológico.

“Una alimentación de calidad durante la infancia es fundamental para que las niñas y niños puedan crecer, aprender y desarrollar todo su potencial. Protegerlos implica asegurar las condiciones para hacer posible que se desarrollen plenamente. Por ello, este jueves 20 de agosto tenemos la oportunidad de unirnos para esta causa solidaria; cada entrada representa un paso hacia un Perú donde la falta de alimento no limite el potencial de la niñez”, destacó Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Un beneficio para sumarte a la causa Los suscriptores de El Comercio pueden unirse a este evento solidario aprovechando un beneficio exclusivo. Aprovecha el beneficio de un 20% de descuento en la compra de sus entradas para la Cena Subasta.

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EL DATO

Cena Subasta: “Gala de Estrellas Solidarias” - Aldeas Infantiles SOS Perú

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2026

Jueves 20 de agosto de 2026 Lugar: JW Hotel Marriott, Miraflores, Lima

JW Hotel Marriott, Miraflores, Lima Entradas: Teleticket

Teleticket Precio por ser suscriptor: S/ 304

S/ 304 Beneficio Club El Comercio: 20% de descuento en la compra de entradas

20% de descuento en la compra de entradas Vigencia de la promoción: Hasta el 20 de agosto y/o hasta agotar el stock.