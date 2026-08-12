(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Con el propósito de hacer posible más de 50 mil raciones de alimentación nutritiva para las niñas y niños participantes de sus 13 programas a nivel nacional, Aldeas Infantiles SOS Perú realizará la tercera edición de su Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias”. La velada se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto en el JW Hotel Marriott, ubicado en el distrito de Miraflores.

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