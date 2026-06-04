Los suscriptores de El Comercio ya pueden acceder a beneficios exclusivos en Metro, con descuentos especiales en categorías esenciales para el hogar como alimentos, limpieza, cuidado personal, mascotas y juguetes.
Los suscriptores de El Comercio ya pueden acceder a beneficios exclusivos en Metro, con descuentos especiales en categorías esenciales para el hogar como alimentos, limpieza, cuidado personal, mascotas y juguetes.
Gracias a esta nueva alianza, del 1 de junio al 30 de julio de 2026 podrás ahorrar en tus compras en tiendas físicas Metro a nivel nacional con promociones pensadas para acompañarte en el día a día.
Entre los beneficios destacados se encuentran:
- 10% de descuento en Perecibles (carnes, pollos, frutas, verduras, pescados y mariscos).
- 10% de descuento en Abarrotes Comestibles (gaseosas, cervezas, leches y productos Cuisine & Co.).
- 10% de descuento en Abarrotes no Comestibles (limpieza, cuidado personal, belleza y productos para bebé).
- 10% de descuento en Pollo Rostizado y Pastelería Cuisine & Co.
- 10% de descuento en la categoría Mascotas.
- 15% de descuento en Juguetes.
Estas promociones son una excelente oportunidad para generar ahorro en compras frecuentes y aprovechar beneficios exclusivos en una de las cadenas de supermercados más importantes del país.
¿Cómo acceder al descuento?
- Genera tu cupón desde la web o app de Club El Comercio.
- Preséntalo en caja junto con tu DNI y tu Tarjeta Bonus.
- Disfruta del descuento en las categorías participantes.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en supermercados, entretenimiento, restaurantes, viajes y mucho más.