Los suscriptores de El Comercio ya pueden acceder a beneficios exclusivos en Metro, con descuentos especiales en categorías esenciales para el hogar como alimentos, limpieza, cuidado personal, mascotas y juguetes.

Gracias a esta nueva alianza, del 1 de junio al 30 de julio de 2026 podrás ahorrar en tus compras en tiendas físicas Metro a nivel nacional con promociones pensadas para acompañarte en el día a día.

Entre los beneficios destacados se encuentran:

10% de descuento en Perecibles (carnes, pollos, frutas, verduras, pescados y mariscos).

10% de descuento en Abarrotes Comestibles (gaseosas, cervezas, leches y productos Cuisine & Co.).

10% de descuento en Abarrotes no Comestibles (limpieza, cuidado personal, belleza y productos para bebé).

10% de descuento en Pollo Rostizado y Pastelería Cuisine & Co.

10% de descuento en la categoría Mascotas.

15% de descuento en Juguetes.

Estas promociones son una excelente oportunidad para generar ahorro en compras frecuentes y aprovechar beneficios exclusivos en una de las cadenas de supermercados más importantes del país.

¿Cómo acceder al descuento?

Genera tu cupón desde la web o app de Club El Comercio.

Preséntalo en caja junto con tu DNI y tu Tarjeta Bonus.

Disfruta del descuento en las categorías participantes.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en supermercados, entretenimiento, restaurantes, viajes y mucho más.