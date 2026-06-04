Si buscas una buena pizza para compartir, una salida casual o un pedido para disfrutar en casa, Mamma Tomato ofrece una propuesta inspirada en la tradición italiana que combina masas artesanales, ingredientes frescos y una carta pensada para distintos momentos.
Si buscas una buena pizza para compartir, una salida casual o un pedido para disfrutar en casa, Mamma Tomato ofrece una propuesta inspirada en la tradición italiana que combina masas artesanales, ingredientes frescos y una carta pensada para distintos momentos.
Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a 30% de descuento en toda la carta, tanto para consumo en salón como para compras realizadas a través de la web.
Entre sus opciones más populares destacan pizzas como la Mamma Tomato, preparada con salsa de tomate, mozzarella, jamón, champiñones y aceitunas; la Cuatro Quesos, ideal para quienes prefieren sabores más intensos; y alternativas clásicas como Pepperoni o combinaciones con prosciutto y rúcula.
Además de pizzas, la carta incluye pastas, entradas y opciones para compartir, convirtiéndose en una alternativa versátil para almuerzos, cenas o reuniones entre amigos y familia.
¿Cómo acceder al descuento?
- Genera tu cupón desde la web o app de Club El Comercio.
- Presenta el cupón junto con tu DNI en cualquiera de los locales participantes.
- Si compras por la web, ingresa tu cupón al momento de realizar el pedido.
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