Resumen

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Los personajes de "Perros (al final de la carretera)" habitan una Lima marcada por el abandono y la invisibilidad.
Los personajes de "Perros (al final de la carretera)" habitan una Lima marcada por el abandono y la invisibilidad.
/ Josefo Palomino
Por Redacción EC

En una ciudad donde los cuerpos suelen pasar desapercibidos, “Perros (al final de la carretera)” propone detener la marcha y mirar aquello que normalmente se ignora. La nueva obra escrita y dirigida por Omar Leonardo llegará al escenario del Club de Teatro de Lima desde el 5 de junio como parte de “Primer acto: volumen 1″, iniciativa que busca insertar a jóvenes egresados del Programa de Formación Actoral en el circuito profesional.

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