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En una ciudad donde los cuerpos suelen pasar desapercibidos, “Perros (al final de la carretera)” propone detener la marcha y mirar aquello que normalmente se ignora. La nueva obra escrita y dirigida por Omar Leonardo llegará al escenario del Club de Teatro de Lima desde el 5 de junio como parte de “Primer acto: volumen 1″, iniciativa que busca insertar a jóvenes egresados del Programa de Formación Actoral en el circuito profesional.
En una ciudad donde los cuerpos suelen pasar desapercibidos, “Perros (al final de la carretera)” propone detener la marcha y mirar aquello que normalmente se ignora. La nueva obra escrita y dirigida por Omar Leonardo llegará al escenario del Club de Teatro de Lima desde el 5 de junio como parte de “Primer acto: volumen 1″, iniciativa que busca insertar a jóvenes egresados del Programa de Formación Actoral en el circuito profesional.
La historia sigue a Raphael, un hombre que vive recogiendo y enterrando perros atropellados en los bordes de la carretera Panamericana. Lo que para el resto son restos abandonados, para él merece una despedida. A su alrededor aparecen Pedro, Jorge, Lucía y Lolo, personajes atravesados por la precariedad, la soledad y la sensación de haber quedado fuera de lugar en una Lima fragmentada y hostil.
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Lejos de construir una mirada paternalista sobre quienes viven en los márgenes, la obra apuesta por retratarlos desde su humanidad cotidiana. Entre conversaciones, recuerdos y pequeños gestos de resistencia, los personajes intentan responder preguntas más profundas: qué significa volver a casa, cómo sobrevivir al olvido y cuánto necesita una persona ser vista para seguir existiendo.
“La obra también nace de preguntarme qué significa realmente ‘volver a casa’ cuando sientes que el mundo ya siguió sin ti”, explica Omar Leonardo. El dramaturgo asegura que la motivación inicial fue observar la invisibilidad que rodea tanto a personas en situación de calle como a migrantes, trabajadores precarizados o animales abandonados en las carreteras.
La puesta en escena construye una Lima emocional más que realista: fría, ruidosa y desarticulada. Desde allí, mezcla humor, ternura y crudeza para explorar la memoria y el desamparo sin perder de vista el afecto entre sus personajes. El elenco está conformado por Marisol Ramos, Ada Campos, Matías Ramírez, Diana Tito y Diego López.
Además de la propuesta artística, “Perros (al final de la carretera)" forma parte de una estrategia mayor del Club de Teatro de Lima para acercar a sus egresados al ejercicio profesional en áreas como actuación, dramaturgia, dirección y producción. La iniciativa busca convertir el escenario en un puente entre la formación académica y el trabajo artístico real.
En un contexto marcado por la violencia cotidiana y la deshumanización, la obra propone mirar de frente aquello que suele evitarse: las vidas que permanecen al borde del camino.
Temporada: viernes 5 y 12 de junio a las 9:30 p.m./ sábado 6 y domingo 14 de junio a las 7:00 p.m. y sábado 13 en dos horarios: 7:00 p.m. y 9:30 p.m.
Lugar: Club de Teatro de Lima Dirección: Av. 28 de julio 183 Miraflores
Entrada General: 30 soles
Entradas a la venta a través del whatsapp 964482965
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