Resumen

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El evento incluirá un homenaje a Victoria Santa Cruz.
El evento incluirá un homenaje a Victoria Santa Cruz.
/ José Kobashigawa
Por Redacción EC

La cultura afroperuana ocupará durante casi dos semanas uno de los principales espacios culturales de la capital. Del 3 al 15 de junio, la Alianza Francesa de Lima realizará la primera edición del festival “Tu Voz Existe”, una programación multidisciplinaria que reunirá conciertos, teatro, cine, exposiciones, conversatorios y performances alrededor del legado afroperuano contemporáneo.

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