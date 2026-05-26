La cultura afroperuana ocupará durante casi dos semanas uno de los principales espacios culturales de la capital. Del 3 al 15 de junio, la Alianza Francesa de Lima realizará la primera edición del festival “Tu Voz Existe”, una programación multidisciplinaria que reunirá conciertos, teatro, cine, exposiciones, conversatorios y performances alrededor del legado afroperuano contemporáneo.

La iniciativa coincide con el mes de la cultura afroperuana y busca poner en primer plano expresiones artísticas que dialogan entre la memoria, la identidad y la innovación. Música, palabra y cuerpo funcionan como ejes de un festival que propone revisar el aporte histórico y artístico de la comunidad afrodescendiente desde distintas disciplinas.

Uno de los momentos centrales será la participación del Hatajo de Pallitas de El Carmen, Chincha, manifestación reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019. A través del zapateo, el canto y las guitarras, niñas y mujeres adultas mantienen viva una tradición que mezcla religiosidad, disciplina y memoria corporal. Su presencia incluirá exposiciones, talleres participativos y presentaciones en vivo abiertas al público.

El teatro de la sede Miraflores recibirá además a músicos y creadores vinculados a la renovación de los sonidos afroperuanos. Participarán Nero Lvigi junto a Afroperurban, el Conjunto Criollo Sabor del 900, el saxofonista Julio Flavio Maza, el percusionista Pepe Santa Cruz y la cantante Anaí Padilla Vásquez, entre otros artistas que explorarán el vínculo entre tradición criolla y nuevas búsquedas escénicas.

La programación teatral también tendrá un peso importante. La actriz Ebelin Ortiz presentará “Victoria a través de mí”, un homenaje escénico a Victoria Santa Cruz a más de cien años de su nacimiento. El montaje reúne fragmentos de su obra poética y performática acompañados de música y danza. A ello se suma “Cecilia, muchas veces, en distintos lugares”, unipersonal de Cecilia Cruz Rodríguez sobre la búsqueda de identidad afroperuana a partir de recuerdos familiares y objetos personales.

El festival también abrirá espacio para la reflexión académica y literaria. “Escritoras Afroperuanas” reunirá recitales, conversatorios y performances dedicados al trabajo de autoras afrodescendientes. Paralelamente, el XI Seminario Internacional “Del Reconocimiento a la Acción” convocará a investigadores, activistas y gestores culturales para debatir sobre reparaciones históricas y racismo estructural.

La programación se completará con “Transducción. Cuerpo, sonido e imagen”, performance tecnológica de Isaac Grados García y Antonio Vilchez; “Cajón, Cajita y Quijada”, propuesta musical dirigida por Nadia Calmet; y el ciclo “Cine africano en clave sonora”, dedicado a películas de siete países africanos donde el sonido funciona como herramienta de memoria e identidad.