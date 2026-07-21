La vida de un artista de circo suele medirse en ciudades, temporadas y vuelos. A veces, también en segundos que cambian el rumbo de una historia. La acróbata aérea Dianella Perrino y su esposo, el artista uruguayo Jordi Ortiz, estuvieron a punto de no llegar a Lima. Un día antes de viajar al Perú decidieron visitar a la familia de ella en Venezuela y quedaron en medio del terremoto que sacudió el país. Salieron ilesos, a diferencia de sus miles de compatriotas. Poco después, abordaron el avión con destino a la capital peruana para incorporarse a la temporada de “Zirka”, la nueva producción del Gran Circo de Ucrania.

¿Dónde conseguir entradas para el Gran Circo de Ucrania? El Gran Circo de Ucrania se presenta todos los días del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco). Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.

Los artistas de “Zirka” participan del II Festival Mundial de Circo en Perú, programado del 10 al 12 de agosto en la explanada de la Tribuna del Jockey Club.

Inspirado en la palabra ucraniana para “estrella”, “Zirka” reúne artistas de Ucrania, España, Italia, República Checa, Francia, Israel y otros países en un espectáculo de 50 artistas en escena con acrobacias aéreas, equilibrismo, malabarismo y un payaso en los entretiempos de cada acto.

“No sé cómo explicar la magnitud de lo sucedido en Venezuela, donde estaba de vacaciones visitando a la familia junto a mi esposo (Jordi Ortiz) y nuestra hija. Lo que más me afecta como alguien que trabaja en el entretenimiento para el público, que siempre tiene que mostrar una sonrisa, una bonita cara, es estar, por dentro, con toda la preocupación, con toda la angustia, y la verdad no ha sido fácil”, cuenta Dianela a este diario, todavía conmovida por lo ocurrido antes de su llegada a Lima.

Su número de circo los eleva en el aire. La pareja, llamada Duo Delirium, recrea la unión íntima entre dos personas que, de hecho, toda su vida se sostuvieron por la confianza mutua en la realidad. “Soy nacido y crecido en el circo”, cuenta Jordi. “Vengo de la cuarta generación de una familia de artistas de circo. Yo le propuse a mi esposa tener una vida sin jubilarme pronto del circo y viajar. Nuestra intención es seguir participando en festivales”, comenta.

El Gran Circo de Ucrania se presenta todos los días del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco). (Fotos: Gran Circo de Ucrania)

La historia de Evghenia y Alisa, artistas de Kiev (Ucrania), transita por otro camino. Madre e hija son las únicas representantes de ese país dentro del elenco. Durante la entrevista en inglés, Alisa —de bellos ojos azules y una timidez que desaparece apenas asciende al aro aéreo— intenta explicar qué siente cuando actúa. Se ruboriza, busca palabras y termina mirando a su madre frunciendo el ceño.

Entonces, Evghenia sonríe; entiende que hay emociones que todavía no le caben a su hija en una tarde de mucha bulla del público y música de altos decibeles. “Éramos como una familia de circo con mi esposo. Él falleció. Recreamos este acto con mi hija, porque ella realmente quería expresar sus sentimientos sobre eso. Y tuvimos la oportunidad de presentarlo en el concurso ‘Kids Got Talent’ de Italia”, recuerda Evghenia.

“Los ‘trabajadores’ del circo tenemos una mentalidad de cero discriminación u odio. No importa si eres italiano, español o ucraniano, nos respetamos, porque cuando trabajamos juntos somos una familia”, sostiene Maverick, equilibrista italiano de 29 años a este diario. Durante una de las primeras funciones en Lima, este joven sufrió una caída que puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan varios metros sobre el suelo.

A ellos, se suman figuras como los trapecios volantes dobles Flying Henríquez, ganadores del Festival Internacional de Circo de Massy (Francia); así como el dúo español Sky Skater, el malabarista Luis Gerardo, el payaso Nachelis, entre otros. Sus trayectorias convergen en un mismo escenario, aunque su herencia circense sea diferente. Un espectáculo sublime.