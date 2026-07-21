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El Gran Circo de Ucrania se presenta todos los días del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco). (Fotos: Gran Circo de Ucrania)
El Gran Circo de Ucrania se presenta todos los días del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco). (Fotos: Gran Circo de Ucrania)
Por Leslie A. Galván

La vida de un artista de circo suele medirse en ciudades, temporadas y vuelos. A veces, también en segundos que cambian el rumbo de una historia. La acróbata aérea Dianella Perrino y su esposo, el artista uruguayo Jordi Ortiz, estuvieron a punto de no llegar a Lima. Un día antes de viajar al Perú decidieron visitar a la familia de ella en Venezuela y quedaron en medio del terremoto que sacudió el país. Salieron ilesos, a diferencia de sus miles de compatriotas. Poco después, abordaron el avión con destino a la capital peruana para incorporarse a la temporada de “Zirka”, la nueva producción del Gran Circo de Ucrania.

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