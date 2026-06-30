Cada año, cuando se acercan las Fiestas Patrias, cientos de artistas comienzan a ocupar plazas, explanadas y grandes carpas a lo largo del país. Es precisamente en ese contexto donde busca instalarse Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú, un encuentro que, del 10 al 13 de julio, abrirá la temporada reuniendo en Lima a artistas de más de veinte países.

La historia del festival comenzó lejos de las pistas. En febrero de 2019, durante el Circus Market de Girona, en España, sus organizadores anunciaron por primera vez la creación de un festival internacional de circo en el Perú. Meses después llegaron los Juegos Panamericanos; luego, la pandemia. El proyecto tuvo que esperar. Volvió a anunciarse en 2020 y volvió a detenerse. Recién el año pasado logró concretar su primera edición.

El festival marcará un hito para el circo peruano al albergar el primer casting oficial de Cirque du Soleil en el Perú, una oportunidad inédita para artistas nacionales y latinoamericanos.

La edición de este año se desarrollará en el Convexia Expo Center del Jockey y tendrá como eje central una competencia internacional dividida en los espectáculos Blanco y Rojo. Los actos mejor calificados avanzarán a la Gala Dorada, donde se entregará el Pulso de Oro, según criterio de un jurado de especialistas. A ello se sumarán clases maestras, exposiciones, conferencias y espacios de encuentro para artistas y profesionales del sector.

Sobre la pista competirán artistas procedentes de América, Europa y Asia. Entre ellos figuran el peruano Adrián Grande, referente nacional del trapecio; el chileno Gino Valentino, conocido por sus trabajos de contorsión extrema; el brasileño Alan Silva, integrante de Cirque du Soleil durante más de 17 años; la familia mexicana The Flying Caballero; la dupla aérea Ambra & Yves, de Italia y España; además de compañías provenientes de China, Rusia, Hungría, Uzbekistán y Mongolia.

“Para un festival internacional no basta con reunir muchos artistas. Tiene que haber diversidad, un jurado de alto nivel y actos por encima del estándar habitual. Esas son las condiciones que distinguen a los grandes festivales”, explica María Teresa Chirinos, directora general del encuentro.

Acróbatas, trapecistas, clowns y especialistas en disciplinas aéreas competirán por el Pulso de Oro, reconocimiento que premiará a los mejores números de la competencia internacional.

Un año especial

La noticia más llamativa de esta edición comenzó a tomar forma varios meses después del cierre de Pulso 2025. Entre los integrantes del jurado de aquella primera edición figuraban representantes de Cirque du Soleil, quienes durante su estadía conocieron de cerca la propuesta del festival y la tradición circense peruana. Las conversaciones continuaron una vez terminado el evento.

Inicialmente, los organizadores buscaban incorporar uno de sus números dentro de la programación. Sin embargo, la respuesta tomó otro rumbo. “Nos llamaron y nos dijeron: ‘No es posible, pero queremos estar presentes de alguna manera’. Semanas después regresaron con una propuesta distinta: realizar el primer casting oficial de Cirque du Soleil en el Perú”, cuenta Chirinos. Las audiciones se realizarán el 13 de julio y estarán dirigidas por Samuel Roy, director de casting y soporte de espectáculos de la compañía.

Delegaciones de América, Europa y Asia convertirán a Lima en uno de los principales puntos de encuentro del circo contemporáneo durante cuatro días de funciones, formación e intercambio artístico.

El festival también reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la escena circense actual. Estará presente Bello Nock, de Estados Unidos, considerado una de las grandes leyendas del clown contemporáneo y poseedor de récords Guinness; el mongol Tulga, especialista en fuerza extrema; los Martínez Brothers, referentes mundiales de los juegos icarios; además de compañías como China National Acrobatic Troupe y Suining Acrobatic Troupe.

“Tener frente a quienes contratan artistas para los principales circos del mundo es una oportunidad gigantesca. Es una ventana que muy pocas veces se abre para un artista latinoamericano”, sostiene Chirinos, que busca convertir el festival en una oportunidad para que artistas locales se internacionalicen.

Más allá de la competencia, Pulso busca reforzar una transformación que viene ocurriendo desde hace varios años: el circo peruano ha ganado visibilidad, los artistas nacionales participan cada vez más en festivales internacionales y el país empieza a consolidarse como una plaza relevante dentro del circuito circense. “Es el momento de demostrar que podemos hacer cosas increíbles”, concluye.

El Dato Feria del Libro de Lima 2026. Del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey (Surco). Entradas a la venta en Teleticket. 20% de descuento para suscriptores de El Comercio.