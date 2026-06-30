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Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú reunirá en Lima a artistas de más de veinte países entre el 10 y el 13 de julio, con competencias, clases maestras y el primer casting oficial de Cirque du Soleil realizado en el país.
Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú reunirá en Lima a artistas de más de veinte países entre el 10 y el 13 de julio, con competencias, clases maestras y el primer casting oficial de Cirque du Soleil realizado en el país.
Por Ángel Navarro Quevedo

Cada año, cuando se acercan las Fiestas Patrias, cientos de artistas comienzan a ocupar plazas, explanadas y grandes carpas a lo largo del país. Es precisamente en ese contexto donde busca instalarse Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú, un encuentro que, del 10 al 13 de julio, abrirá la temporada reuniendo en Lima a artistas de más de veinte países.

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¿Qué hay en la mente de un diseñador de vestuario de circo? La peruana detrás de los trajes La Tarumba comparte su experiencia trayendo a la vida coloridos personajes que bien podrían habitar en un mundo mágico más allá de lo real. Además, Fernando Zevallos comparte la esencia que impulsa su nuevo espectáculo: "Eterno".
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