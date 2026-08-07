Por Leslie A. Galván

En la memoria de Cherié Quidel Núñez, no se borra la escena de tres personas de la comunidad indígena mapuche, vestidas con su ropa tradicional, sentadas frente al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. No estaban haciendo nada extraordinario, solo ocupando el espacio, pero su presencia en la calle desplegó un cerco policial alrededor. La indignación de la autora chilena sobre esta imagen, a la que señala de discriminatoria, la llevó a escribir diversas obras, entre ellas, “Carmencita” (2024), que se presentó en la Feria del Libro de Lima.

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