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La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su 30 aniversario del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, nueva sede que albergará más de 600 actividades culturales. (Foto: Andina)
La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su 30 aniversario del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, nueva sede que albergará más de 600 actividades culturales. (Foto: Andina)
Por Ángel Navarro Quevedo

A poco más de un mes de su inauguración, la Cámara Peruana del Libro presentó la programación con la que la Feria Internacional del Libro de Lima celebrará sus 30 años. Del 22 de julio al 6 de agosto, el encuentro ocupará por primera vez el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, con una propuesta que reunirá más de 600 actividades y más de 550 horas de programación continua entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, firmas de autores, espectáculos y espacios para toda la familia.

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