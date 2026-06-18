A poco más de un mes de su inauguración, la Cámara Peruana del Libro presentó la programación con la que la Feria Internacional del Libro de Lima celebrará sus 30 años. Del 22 de julio al 6 de agosto, el encuentro ocupará por primera vez el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, con una propuesta que reunirá más de 600 actividades y más de 550 horas de programación continua entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, firmas de autores, espectáculos y espacios para toda la familia.

El cambio de sede es una de las principales apuestas de esta edición. La nueva infraestructura permitirá una experiencia pensada en un evento “full day”, además se contará con espacios más amplios y un suministro eléctrico permanente en respuesta al crecimiento sostenido del evento, que en 2025 convocó a más de 540 mil personas.

La programación de aniversario pondrá especial énfasis en la literatura peruana. Habrá un homenaje a Alfredo Bryce Echenique y actividades conmemorativas por el centenario de la revista Amauta, los cien años del nacimiento de Carlos Eduardo Zavaleta y los cuarenta años de la muerte de Jorge Eduardo Eielson. A la presencia de autores peruanos como Jorge Eslava, Eduardo González Viaña, Giovanna Pollarolo, Jaime Bayly y Santiago Roncagliolo se sumará una nutrida delegación de invitados de América, Europa y Asia, que participarán en mesas de diálogo, presentaciones y encuentros con lectores.

Ecuador será el país invitado de honor de la FIL Lima 2026 y participará con una delegación de más de 30 representantes del ámbito editorial y cultural, además de un pabellón propio. (Foto: GEC)

Una ventana al mundo

Después de casi una década, Ecuador volverá a ser el país invitado de honor. Su participación incluirá una delegación de más de 30 representantes del mundo editorial y cultural, entre ellos Leonardo Valencia, Andrea Crespo, María Fernanda Heredia, Solange Rodríguez Pappe, Roger Ycaza, Sozapato, Gabriela Calderón y Sabrina Duque. El país contará con un pabellón propio y desarrollará más de 60 actividades, además de una jornada especial denominada “Noche Ecuador”, prevista para el 23 de julio, en la que convergerán literatura, música, gastronomía y artes escénicas.

La lista de invitados internacionales reunirá nombres como Eduardo Sacheri (Argentina), Agustina Bazterrica (Argentina), Alberto Fuguet (Chile), Nona Fernández (Chile), Alejandra Costamagna (Chile), Francisco Ortega (Chile), Flor Salvador (México), David Toscana (México), Javier Peña López (España), Eva Valero Juan (España), Moira Buffini (Reino Unido), Kim Sunmi (Corea del Sur), Yusuke Imamura (Japón), Ayane Chiba (Japón), Fernanda Trías (Uruguay), Tamara Silva (Uruguay) y Margarita García Robayo (Colombia), entre otros autores que participarán en presentaciones y mesas de reflexión.

Escritores de América, Europa y Asia compartirán con autores peruanos en presentaciones, conversatorios y encuentros con lectores durante las más de 550 horas de programación previstas para la FIL Lima 2026.

La propuesta cultural se extenderá más allá de los libros. La programación artística incluirá a Kevin Johansen y Milena Warthon, además de conciertos de Mar de Copas, Libido y Frágil. Los Mirlos y Zaperoko pondrán la cuota tropical en una cartelera que busca atraer públicos diversos y consolidar a la feria también como un espacio diverso. Exposiciones, capacitaciones profesionales en vivo, 76 editoriales con novedades literarias y 116 actividades infantiles complementarán una oferta concebida para convertir la visita en una experiencia que se prolongue durante toda la jornada.

Entre las novedades prácticas figura un convenio con Serpost que permitirá enviar libros a cualquier punto del país desde la propia feria, así como facilitar el ingreso a través de dos paraderos habilitados en el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza. Además, el día de la inauguración, el público podrá acceder gratuitamente entre las 11 a.m. y las 3 p.m., dando inicio a una edición con la que la Feria Internacional del Libro de Lima celebrará tres décadas de historia en una nueva casa.