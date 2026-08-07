La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 recibió a más de 400 mil visitantes y registró ventas superiores a los 18 millones de soles.
La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 recibió a más de 400 mil visitantes y registró ventas superiores a los 18 millones de soles.
Por Redacción EC

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 cerró su edición con cifras que confirman su importancia como uno de los principales encuentros culturales del país. Más de 400 mil visitantes recorrieron sus espacios y las ventas superaron los 18 millones de soles. En medio de ese movimiento editorial, El Comercio también encontró una forma de reencontrarse con sus lectores: 14.445 personas imprimieron gratuitamente la primera plana histórica del diario correspondiente al día de su nacimiento.

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