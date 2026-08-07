La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 cerró su edición con cifras que confirman su importancia como uno de los principales encuentros culturales del país. Más de 400 mil visitantes recorrieron sus espacios y las ventas superaron los 18 millones de soles. En medio de ese movimiento editorial, El Comercio también encontró una forma de reencontrarse con sus lectores: 14.445 personas imprimieron gratuitamente la primera plana histórica del diario correspondiente al día de su nacimiento.

La dinámica, que este año cumplió su cuarta edición, convirtió al módulo de El Comercio en un pequeño punto de encuentro entre memoria y actualidad. Los visitantes escanearon un código QR, registraron su fecha de nacimiento en un formulario digital y recibieron la portada conmemorativa que muestra las noticias que fueron publicadas aquel día.

El módulo de El Comercio permitió a los visitantes imprimir gratuitamente la portada histórica del diario correspondiente al día de su nacimiento. | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Esa relación entre lectores y contenidos también estuvo presente en los cinco Cafés Dominicales organizados por El Dominical. El primero puso la mirada en la economía peruana con la conversación “¿Un nuevo ciclo para la economía peruana? Desafíos y prioridades para el gobierno entrante”, a cargo de Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, y moderada por Paola Villar, subeditora de Economía y Día de El Comercio.

La literatura llegó con “Un retorno de novela”, encuentro con el escritor Sergio Galarza, mientras que el periodismo cultural fue tema de conversación con la periodista Fietta Jarque. El fútbol tuvo también su espacio con “Literatura de la patada. Los libros de fútbol publicados por El Comercio”, en una charla con Miguel Villegas, editor de Deporte Total y autor de Pienso en Tri.

El último café estuvo dedicado al cine y reunió al crítico Ricardo Bedoya para conversar sobre las publicaciones más recientes dedicadas a este arte. A ello se sumaron conversatorios sobre la recuperación de Supercholo, con Víctor Aguilar y Javier Prado, y el encuentro con lectores en la librería Book Vivant junto con Guillermo Rivas. Así, entre una portada y conversaciones que abren debates del presente, El Comercio encuentra siempre en la feria una forma diferente de acercarse a sus lectores desde la memoria, el periodismo y la cultura.

La presencia de El Comercio en la feria incluyó encuentros con lectores, conversaciones culturales y una propuesta que unió memoria y periodismo.| Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Los libros más buscados en esta edición:

Categoría: Infantil

Multiverso Chuy Mine – Chuy Mine (México)

– Chuy Mine (México) Escapa del Tocino – RoxyCake (Perú)

– RoxyCake (Perú) El pato, la muerte y el tulipán – Wolf Erlburch (Alemania)

Categoría: Juvenil

Boulevard 3 – Flor Salvador (México)

– Flor Salvador (México) Galleta – Kim Sun Mi (Corea del Sur)

– Kim Sun Mi (Corea del Sur) Una perfecta confusión – América Rodas (México)

Categoría: Novela

Memorias de una limeña – Alonso Cueto (Perú)

– Alonso Cueto (Perú) Los Golpistas – Jaime Bayly (Perú)

– Jaime Bayly (Perú) El último secreto – Dan Brown (Estados Unidos)

Categoría: Cuentos

Diecinueve garras y un pájaro oscuro – Agustina Bazterrica (Argentina)

– Agustina Bazterrica (Argentina) Cuentos completos – Alfredo Bryce Echenique (Perú)

– Alfredo Bryce Echenique (Perú) Macabras: muestra femenina del relato de terror en el Perú – Mirza Mendoza (Perú)

Categoría: Poesía