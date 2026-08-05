La Feria Internacional del Libro de Lima está llegando a su final y así se termina la primera edición en su nueva sede, en el Centro de Exposiciones Jockey. Como es tradición y así presentar un cierre espectacular, los expositores bajan los precios de sus catálogos para regresar sin ningún libro a sus depósitos y que los lectores pueden irse contentos con un buen ejemplar y al mejor precio.

Basta recorrer sus pasillos para encontrarse con ofertones desde 10 soles y descuentos inesperado por solo media hora de 3x2 en algunos stands.

Aquí algunas de opciones:

MIRA: Manuel Limay, el fotógrafo cajamarquino que encontró en las papas la superficie para mostrar los rostros de su entorno

Colmena editores

En el stand 50, la editorial independiente Colmena estará ofreciendo el 25% de descuento en todo su catálogo hasta las últimas horas de la feria. Esta editorial peruana, desde su fundación en 2012, se ha especializado en rescates editoriales y en la publicación de las voces más innovadoras de la literatura contemporánea.

La Independiente

Este 5 y 6 de agosto el stand 4 presenten tu credencial de la FIL, el carnet CONADIS o carnet universitario para acceder a un 30% de descuento en tus compras en La Independiente. Esta promoción es válida por la compra de 2 libros o más, con un consumo mínimo de S/ 20. Mañana 6 de agosto, el 30% de descuento será para todo el público, con las mismas condiciones.

Polifonía Editora

Los libros del sello Polifonía anuncia un gran cierre con descuentos de hasta con 40% en el stand 30 de la FIL Lima. Y el resto de sellos representados contarán hasta con 30% de dsct. Válido para los siguientes sellos: Liebre, Ojoreja, Limonero, Pequeño Editor, Zahorí Books, Cataplum Libros y Gerbera Ediciones. Además, Polifonía indica al público que no se olviden preguntar por sus packs.

Fondo de Cultura Económica

El Fondo de Cultura Económica tiene todos los libros al 2X1, excepto sus novedades. Estas ofertas se encuentran en el stand 19 de la feria y en la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica.

Universidad Científica del Sur

La Universidad Científica del Sur nos informa que por fin de feria tendrá su catálogo con el 30 y 40% de descuento. En el catálogo de su fondo editorial, esta universidad ofrece bibliografía especializada y académica, así como libros de literatura y ensayos.

Thema Editorial

Todos los precios de feria del stand de Thema Editorial estarán con un 40% de descuento hoy miércoles 5 y mañana jueves 6 de agosto. Los esperan en el stand 20.

Los Libros Más Pequeños del Mundo

Pequeños, pero de contenido poderoso. El stand de Los Libros más Pequeños del Mundo está ofertando 3 libros por 50 soles más un mueble de madera de regalo.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Hoy 5 de agosto la UPC ofrece un 10% de descuento sobre el precio de feria en todos los títulos y, hasta mañana, 15% en sus packs temáticos. Además, tiene la promoción “Libro Sorpresa” con 2 libros de una misma temática completamente envueltos para mantener la sorpresa al precio de S/ 19.90 (valor referencial S/ 120). Pregunta por los descuentos en el stand 8.

Busca Libre

La librería Busca Libre está dando hasta el 50% de descuento sobre los precios de feria en libros de todo el mundo, incluyendo novedades, de géneros literarios y no ficción. Aquí es para detenerse a buscar libremente el mejor libro para llevarse a casa.