(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)
Por Redacción EC

La Feria Internacional del Libro de Lima está llegando a su final y así se termina la primera edición en su nueva sede, en el Centro de Exposiciones Jockey. Como es tradición y así presentar un cierre espectacular, los expositores bajan los precios de sus catálogos para regresar sin ningún libro a sus depósitos y que los lectores pueden irse contentos con un buen ejemplar y al mejor precio.

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