Este domingo 2 de agosto a las 5 p. m., la conductora de televisión y empresaria peruana Gisela Valcárcel presentará su tercer libro titulado “El poder de ser tú” en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima, en compañía de la periodista Patricia del Río.

La obra, publicada bajo el sello de Editorial Planeta, reúne una serie de experiencias, aprendizajes y reflexiones personales sobre temas como el perdón, la disciplina, la aceptación y la toma de decisiones.

Gisela Valcárcel se adentra en sus recuerdos más profundos y dolorosos en su nuevo libro, "El poder de ser tú".

Según se precisa en el contenido de la publicación, el texto no busca entregar fórmulas cerradas, sino plantear un diálogo honesto con los lectores para motivarlos a reflexionar sobre sus propias decisiones y la construcción de su camino.

Como parte del lanzamiento, la organización confirmó que las personas que adquieran el libro en la feria podrán participar en un sorteo para acceder a 120 invitaciones a un encuentro privado con Gisela.

El tercer libro de Gisela se publicó bajo el sello Editorial Planeta

“Este libro ha sido un regalo en mi vida. Llegó mientras me preparaba para una nueva etapa y terminó dándole sentido. Hoy siento ilusión por compartir aquello que me ayudó a crecer, pero también por escuchar a quienes”, afirmó Valcárcel.

La actividad de este domingo 2 de agosto a las 5:00 p. m. en el auditorio Blanca Varela formará parte del programa oficial de actividades de la 30.° FIL Lima.

Libro de Gisela Valcárcel

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