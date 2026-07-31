La actividad forma parte del programa oficial de actividades culturales de la FIL Lima | Foto: Difusión
La actividad forma parte del programa oficial de actividades culturales de la FIL Lima | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este domingo 2 de agosto a las 5 p. m., la conductora de televisión y empresaria peruana Gisela Valcárcel presentará su tercer libro titulado “El poder de ser tú” en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima, en compañía de la periodista Patricia del Río.

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