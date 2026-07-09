Óscar D’León se encuentra en Lima y no tuvo reparos en hablar sobre su vínculo con el país. Además, aprovechó una reciente conferencia para elogiar a Gisela Valcárcel. El artista venezolano está en el país para participar del Salsa Lima Festival 2026, que se realizará este sábado 11 de julio en el Estadio de San Marcos.

Durante su encuentro con la prensa, el llamado ‘Faraón de la salsa’ sorprendió a todos con un mensaje sobre Valcárcel, de quien destacó su belleza y trayectoria. Además, resaltó que es una de las figuras más representativas del espectáculo peruano.

“Es una de las mujeres más guapas del Perú, un referente del arte peruano”, expresó Óscar D’León al recordar con cariño a Gisela Valcárcel. El artista venezolano resaltó el respeto y admiración que siente por la presentadora, una de las personalidades más influyentes de la televisión nacional.

Óscar de León llega para el Salsa Lima Festival 2026

En otro momento, el intérprete de clásicos como “Llorarás” y “Mujer de arena” habló sobre la difícil situación que vive Venezuela. El cantante lamentó no haber podido regresar a su país y explicó que las complicaciones para viajar han impedido su retorno.

“No he podido ir porque vivo en Miami y la pista de aterrizaje en Venezuela está destruida. Me apena mucho la situación de mis hermanos. Les envío todo mi amor, mi solidaridad y mi resignación por todo lo que están viviendo en estos momentos tan difíciles”, manifestó el salsero.

Cabe resaltar que Óscar D’León compartirá escenario en el Salsa Lima Festival 2026 con reconocidos artistas como Hildemaro, Charlie Cardona y Maelo Ruiz. Precisamente, Cardona adelantó que celebrará su cumpleaños este sábado en Lima junto a sus colegas y el público peruano, en una noche cargada de sabor.

Sobre el festival

El Salsa Lima Festival 2026 contará además con la participación de Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Andy Montañez, La Sonora Ponceña, Isaac Delgado, Bobby Valentín y otras destacadas figuras de la salsa.

Las últimas entradas para el espectáculo que se realizará este 11 de julio en el Estadio San Marcos continúan disponibles a través de la web de Teleticket.