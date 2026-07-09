Óscar D'León llena de elogios a Gisela Valcárcel: "Es una de las más guapas del Perú". (Foto: Instagram / @salsalimafestival - @giselavalcarcelperu)
Óscar D'León llena de elogios a Gisela Valcárcel: "Es una de las más guapas del Perú". (Foto: Instagram / @salsalimafestival - @giselavalcarcelperu)
Por Redacción EC

Óscar D’León se encuentra en Lima y no tuvo reparos en hablar sobre su vínculo con el país. Además, aprovechó una reciente conferencia para elogiar a Gisela Valcárcel. El artista venezolano está en el país para participar del Salsa Lima Festival 2026, que se realizará este sábado 11 de julio en el Estadio de San Marcos.

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