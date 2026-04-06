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Salsa Lima Festival 2 se llevará a cabo el 11 de julio en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)
Salsa Lima Festival 2 se llevará a cabo el 11 de julio en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima sigue demostrando que es un eje central en el movimiento internacional de la salsa. Esta vez, el género volverá a reunir a grandes artistas internacionales en la segunda edición del Salsa Lima Festival, con Óscar D’León a la cabeza, acompañado de Víctor Manuelle y La India.

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