Lima sigue demostrando que es un eje central en el movimiento internacional de la salsa. Esta vez, el género volverá a reunir a grandes artistas internacionales en la segunda edición del Salsa Lima Festival, con Óscar D’León a la cabeza, acompañado de Víctor Manuelle y La India.

El festival se realizará el próximo sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos, recinto que reunirá a más de una decena de artistas internacionales frente a miles de asistentes, quienes esperan disfrutar de una jornada musical dedicada a la salsa.

Entre los nombres más destacados figuran Óscar D’León, Víctor Manuelle y La India, quienes lideran una cartelera de primer nivel. También participarán reconocidos intérpretes como Jerry Rivera, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz y José Alberto “El Canario”, consolidando una alineación de lujo para el público salsero.

El festival incluirá además a agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y artistas de amplia trayectoria como Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y Charlie Aponte.

Preventa de entradas y beneficios

En cuanto a la venta de entradas, la preventa comenzará el 9 de abril a las 11 a.m. a través de Teleticket, con un 30% de descuento con tarjetas del Banco de Crédito del Perú. La venta general se habilitará el 10 de abril, ampliando el acceso al público en general.

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Una celebración de la salsa en Lima

Bajo el lema “El concierto de salsa de todos los peruanos”, el Salsa Lima Festival 2 busca reafirmar el lugar de Lima como un referente del género en la región. Con una propuesta ambiciosa y un cartel de estrellas internacionales, el evento promete convertirse en una celebración histórica para los amantes de la salsa.

Salsa Lima Festival contará con la presencia de grandes artistas y referentes de la salsa. (Foto: Difusión)

El Salsa Lima Festival 2 no solo reunirá a estrellas consagradas, sino que también ofrecerá un recorrido por distintas generaciones y estilos dentro de la salsa, desde la clásica hasta la contemporánea. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos.