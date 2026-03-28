Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su tour mundial este 2026. De hecho, esta buena noticia para los fanáticos ha representado una gran emoción, ya que lograron agotar las entradas por más de 2,4 millones en Europa y América del Norte. De esta manera, la empresa organizadora Live Nation confirmó que para esta etapa incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, que permitirá situar al público en el centro de la experiencia y así vivir al máximo los mejores éxitos musicales como “Body to body”, “Like animals”, “SWIM”, “FYA”, entre otros. En ese contexto, el Estadio San Marcos será escenario de un gran espectáculo, al que el ejército de fans peruanos podrá asistir adquiriendo entradas tanto para la zona de campo como para las tribunas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA ENTRADA MÁS CARA PARA EL CONCIERTO DE BTS EN PERÚ?

BTS, la agrupación surcoreana de K-pop más popular en el mundo, llegará al Perú el próximo 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Frente a ello, la productora Live Nation informó a los fanáticos que ya se encuentran determinados los precios para este esperado concierto, en la que representará que la banda asiática pise suelo peruano por primera vez. En esta oportunidad, la empresa encargada de la venta de tiques será a través de Ticketmaster (LINK) a partir del 7 de abril a las 10:00 a. m. Así, este evento contará con zonas en campo y tribunas numeradas, con precios establecidos de la siguiente manera:

Campo: S/ 851

Tribuna occidente (numerado): S/ 667

Tribuna oriente (numerado): S/ 667

Tribuna norte (numerado): S/ 483

Tribuna sur (numerado): S/ 483

Sin embargo, los seguidores también contarán con otra opción para que disfruten más de cerca a la banda surcoreana con el paquete Soundcheck, que tiene un costo de S/ 2 591, en la que se incluye una entrada en Campo Acceso A y otros beneficios como:

Ingreso a la prueba de sonido previa al show

Artículo exclusivo de regalo VIP

Laminado VIP y lanyard

Opción de compra de merchandising antes del ingreso general

Ingreso anticipado al estadio

Check-in exclusivo y personal VIP en el evento

¿QUÉ NOTA DIPLOMÁTICA ENVIÓ LA PRESIDENTA DE MÉXICO A COREA DEL SUR?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló el pasado lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.