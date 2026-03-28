Por Redacción EC

Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su tour mundial este 2026. De hecho, esta buena noticia para los fanáticos ha representado una gran emoción, ya que lograron agotar las entradas por más de 2,4 millones en Europa y América del Norte. De esta manera, la empresa organizadora Live Nation confirmó que para esta etapa incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, que permitirá situar al público en el centro de la experiencia y así vivir al máximo los mejores éxitos musicales como “Body to body”, “Like animals”, “SWIM”, “FYA”, entre otros. En ese contexto, el Estadio San Marcos será escenario de un gran espectáculo, al que el ejército de fans peruanos podrá asistir adquiriendo entradas tanto para la zona de campo como para las tribunas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.