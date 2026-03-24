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Carin León anuncia concierto en Perú para el próximo 6 de agosto de 2026. (Foto: Difusión)
Carin León anuncia concierto en Perú para el próximo 6 de agosto de 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante mexicano Carín León llega a Lima para ofrecer un esperado concierto el próximo 6 de agosto en Costa 21, en lo que será su primera presentación en el país. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 27 de marzo a través de Teleticket, con 15% de descuento con tarjetas Interbank.

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