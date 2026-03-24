El cantante mexicano Carín León llega a Lima para ofrecer un esperado concierto el próximo 6 de agosto en Costa 21, en lo que será su primera presentación en el país. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 27 de marzo a través de Teleticket, con 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Carin León, uno de los máximos exponentes y compositores de la música regional mexicana, se alista para ofrecer un único e inolvidable concierto en Perú como parte de su gira internacional que lo llevará a recorrer diversos países de la región.

El anuncio marca un nuevo hito en la carrera del artista, quien en los últimos años se ha consolidado como uno de los más influyentes y románticos de la música latina, conquistando a varias generaciones con su estilo inconfundible.

Carin León anuncia concierto en Perú para el próximo 6 de agosto de 2026. (Foto: Difusión)

Entre sus temas más reconocidos destacan “Mi primera cita”, “Según quién”, “Qué vuelvas” y “La boda del Huitlacoche”, canciones que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y que se han convertido en himnos para sus seguidores.

Además de su faceta como intérprete, el artista ha destacado como compositor, escribiendo temas para artistas como Christian Nodal. También ha ampliado su alcance internacional con colaboraciones la lado de Camilo, Maluma y C. Tangana.

Desde sus inicios en agrupaciones norteñas hasta su consolidación como solista, Carín León ha apostado por reinventar el género regional mexicano al fusionarlo con sonidos contemporáneos y letras cargadas de sentimiento,

Un logro reciente en la carrera del artista es su participación en “Lighter”, el primer álbum oficial de la FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que reafirma su creciente impacto y reconocimiento a nivel internacional.

Cabe señalar que esta será la primera vez que Carín León llega a la capital peruana y promete un concierto único e inolvidable, donde interpretará sus mayores éxitos.

El concierto de Carín León se realizará el 6 de agosto en Costa 21. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 27 de marzo a las 10 a.m. a través de Teleticket, con hasta 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.