Resumen

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Conoce más detalles de la llegada de Marasmo a Lima | Foto: Difusión
Conoce más detalles de la llegada de Marasmo a Lima | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Marasmo, una de las voces más singulares y misteriosas del nuevo pop español, marca hoy un punto de inflexión en su carrera con el lanzamiento de ‘Yo Contra Mí 10/20’. Este recopilatorio funciona como la “Cara A” de su ambicioso proyecto conceptual que culminará en 2027 con un álbum de 20 canciones.