Marasmo, una de las voces más singulares y misteriosas del nuevo pop español, marca hoy un punto de inflexión en su carrera con el lanzamiento de ‘Yo Contra Mí 10/20’. Este recopilatorio funciona como la “Cara A” de su ambicioso proyecto conceptual que culminará en 2027 con un álbum de 20 canciones.

Este lanzamiento supone el cierre de su etapa animada. Hasta ahora, el artista —oculto tras su icónica máscara para combatir el miedo escénico— había dado vida a sus temas a través de personajes de animación.

Con este recopilatorio, que incluye sus primeros 10 temas y el exitoso remix de “Espinita” junto a Beret, Marasmo inicia una transición hacia una fase más cruda donde, por primera vez, se mostrará en videoclips reales, aunque manteniendo siempre el enigma de su rostro.

Un fenómeno imparable: De TikTok a los grandes escenarios

El ascenso de Marasmo ha sido meteórico, respaldado por una comunidad que ya supera los 215,000 oyentes mensuales en Spotify. Gran parte de este éxito se debe a su reciente single “Reírme Sin Ti” junto a 3AM, una pieza de pop con tintes urbanos que ha demostrado un potencial viral absoluto, consolidándose como una de las propuestas más frescas de la escena actual.

Este impacto ha traspasado las fronteras digitales, llevando al artista a su primera gran incursión internacional. En los próximos meses, Marasmo acompañará a Beret en su gira por Latinoamérica, con paradas confirmadas en Chile, Argentina y Perú. En estos directos, ambos artistas interpretarán su colaboración “Espinita (Remix)”, que ya acumula más de 3 millones de reproducciones.

El camino hacia “Yo Contra Mí”: Próximo single el 5 de junio

La maquinaria no se detiene. Tras el lanzamiento de la primera mitad del álbum el 22 de mayo, Marasmo ya tiene la vista puesta en el verano. El próximo 5 de junio verá la luz su nuevo single, “Tus Fotos”, la canción número 11 en esta cuenta atrás hacia el álbum completo.

SOBRE EL AUTOR