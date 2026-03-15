La banda animada de Damon Albarn y Jamie Hewlett, Gorillaz, consigue el primer sold out de su gira latinoamericana “The Mountain” en Perú. La agrupación llega por primera vez a Lima este 23 de noviembre para ofrecer un concierto especial en Arena 1 Park de la Costa Verde.

Gorillaz llega a Perú por primera vez en sus más de 25 años de trayectoria musical, logrando agotar todas sus entradas en sus dos primeras semanas desde que se inició la venta. La banda, encabezada por Damon Albarn, ofrecerá lo mejor de su repertorio en Lima.

Desde su creación a manos de Damon Albarn y Jamie Hewlett, el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs, Gorillaz ha acumulado diversos éxitos musicales que incluyen “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “DARE”, “Dirty Harry”, “Stylo”, “Kids with Guns”, “Tomorrow Comes Today”, “Rhinestone Eyes” y, literalmente, docenas más.

La banda llega a Lima en el marco del lanzamiento de su más reciente álbum, “The Mountain”, publicado el 27 de febrero a través de su propio sello, KONG. El disco fue precedido por sencillos que incluyen colaboraciones con artistas y agrupaciones como Sparks, Trueno, IDLES y Bizarrap.

En la etapa de “The Mountain”, los personajes de Gorillaz aparecen recorriendo ciudades que evocan el Medio Oriente, parte del imaginario global y espiritual que atraviesa su nuevo álbum. (Foto: Kong Records)

Asimismo, medios internacionales como Rolling Stone y The Observer han destacado la experiencia en vivo de Gorillaz como “un espectáculo pop abrumador” y “un show estelar con visuales exuberantes y música sin fronteras”, respectivamente. Cabe resaltar que la banda también visitará Colombia, Paraguay y Chile con su gira por Sudamérica “The Mountain”.

Gorillaz logra el sold out de su primer concierto en Lima. (Foto: One Entertainment)

Por otro lado, este nuevo logro también representa un éxito para la productora One Entertainment, que suma su segundo sold out en Arena 1 Park de la Costa Verde. El primero fue el concierto del cantante británico Robbie Williams, quien también agotó todas sus entradas para su presentación en el mismo recinto.