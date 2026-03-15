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Gorillaz logra el sold out de su primer concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Gorillaz logra el sold out de su primer concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La banda animada de Damon Albarn y Jamie Hewlett, Gorillaz, consigue el primer sold out de su gira latinoamericana “The Mountain” en Perú. La agrupación llega por primera vez a Lima este 23 de noviembre para ofrecer un concierto especial en Arena 1 Park de la Costa Verde.

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