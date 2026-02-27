Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, Gorillazanunció que ofrecerá un concierto en Lima, por primera vez en su carrera, el próximo 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde. Las entradas para este concierto se venderán a través de Ticketmaster.
Tras meses de especulación y anticipación, Gorillaz confirmó los detalles de su primera gira extensa por Sudamérica desde 2023, la cual verá a la banda virtual más exitosa del mundo revivida por sus cocreadores, Damon Albarn y Jamie Hewlett, quienes estarán acompañados en el escenario por su banda en vivo y algunos artistas invitados muy especiales.
Desde su creación, los personajes 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs han construido una discografía con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”.
Su nuevo álbum “The Mountain”, lanzado el 27 de febrero bajo el sello KONG, incluye colaboraciones con artistas internacionales como Sparks, Trueno, IDLES y Bizarrap. Además, Gorillaz figura en el Libro Guinness de los Récords como el artista virtual más exitoso del mundo.