Gorillaz confirma concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, Gorillaz anunció que ofrecerá un concierto en Lima, por primera vez en su carrera, el próximo 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde. Las entradas para este concierto se venderán a través de Ticketmaster.

