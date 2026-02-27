Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “The Mountain”, Gorillaz anunció que ofrecerá un concierto en Lima, por primera vez en su carrera, el próximo 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde. Las entradas para este concierto se venderán a través de Ticketmaster.

Tras meses de especulación y anticipación, Gorillaz confirmó los detalles de su primera gira extensa por Sudamérica desde 2023, la cual verá a la banda virtual más exitosa del mundo revivida por sus cocreadores, Damon Albarn y Jamie Hewlett, quienes estarán acompañados en el escenario por su banda en vivo y algunos artistas invitados muy especiales.

Durante la etapa latinoamericana de su gira, Gorillaz ofrecerá conciertos en Lima, Perú; Bogotá, Colombia; Asunción, Paraguay y Santiago de Chile, entre noviembre y diciembre del 2026.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en Perú?

Sobre su concierto en Perú, Gorillaz ofrecerá un show cargado de energía el próximo 23 de noviembre en el renovado Arena 1 Park de la Costa Verde.

Gorillaz confirma concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)

¿Cuánto costarán las entradas?

El recinto se dividirá en tres espacios: Platinum, VIP y General. Todas las zonas contarán con una etapa de preventa IBK, que se venderán los días 5 y 6 de marzo hasta agotar stock.

Precio preventa

Platinum: S/403

S/403 VIP: S/298

S/298 General: S/201

Precio regular

Platinum: S/463

S/463 VIP: S/342

S/342 General: S/231

Estos son los precios oficiales para el concierto de Gorillaz en Perú. (Foto: Difusión)

Desde su creación, los personajes 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs han construido una discografía con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”.

Su nuevo álbum “The Mountain”, lanzado el 27 de febrero bajo el sello KONG, incluye colaboraciones con artistas internacionales como Sparks, Trueno, IDLES y Bizarrap. Además, Gorillaz figura en el Libro Guinness de los Récords como el artista virtual más exitoso del mundo.