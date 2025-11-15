Gorillaz presenta “The God of Lying”, el tercer sencillo de su esperado noveno álbum de estudio, “The Mountain”. Escrita por Damon Albarn y Joe Talbot y grabada entre Londres, Devon y Mumbai, la pista incorpora el bansuri y percusión de Ajay Prasanna, mientras que la voz de IDLES aporta un estilo dub que plantea preguntas sobre el malestar social y político con escaso consuelo.

Este single se enmarca dentro de un álbum que explora el espíritu colaborativo de la banda, con 15 canciones repletas de instrumentos variados, melodías adictivas y voces de artistas como Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Bizarrap, Black Thought, Johnny Marr, Sparks, Trueno y Yasiin Bey, entre otros.

The Mountain se describe como “una playlist para una fiesta en la frontera entre este mundo y lo que suceda después”, un paisaje sonoro que mezcla la emoción de la existencia con la riqueza de sus colaboraciones internacionales. Con este álbum, Gorillaz reafirma su capacidad de reinventar su sonido y explorar temáticas sociales profundas mientras mantiene su estilo característico, lleno de ritmos, armonías y experimentación.